Роддом в российском городе зарос плесенью и начал разваливаться

28 сентября 2026, 14:39

Жители Новосибирска пожаловались на разваливающийся роддом с плесенью

Фото: iStock/laflor

Жители Новосибирска пожаловались на разваливающийся родильный дом. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Siberia.