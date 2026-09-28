Роддом в российском городе зарос плесенью и начал разваливаться
Жители Новосибирска пожаловались на разваливающийся родильный дом. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Siberia.
По его данным, речь идет об аварийном здании на улице Пирогова. Со стороны постройка кажется заброшенной: снаружи она обросла деревьями, а внутри стены покрывает плесень и отслаивающаяся краска.
Несмотря на это, учреждение продолжает работу — женщинам приходится восстанавливаться после родов в таких условиях. Кроме рожениц, в здании размещены пациенты хирургического отделения, которых перевели после пожара в основном корпусе Центральной клинической больницы.
Горожане намерены добиваться дополнительной проверки от Минздрава и действий, чтобы привести роддом в порядок.
Ранее сообщалось, что двухэтажный дом с 11 квартирами, находившийся в аварийном состоянии, снесли на улице Лепсе в Солнечногорске.
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