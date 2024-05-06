Северное сияние зафиксировали в четырех регионах России

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Северное сияние зафиксировали в небе над Московской, Ленинградской, Калужской и Тверской областями в ночь на 6 мая, передает «Комсомольская правда» в своем Telegram-канале.
Появление северного сияния связывают с началом сильной магнитной бури на Земле. По данным ученых из Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики, это третья по силе буря с начала 2024 года.
2 апреля эксперт по природным катастрофам Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов предупредил, что необычная жара летом 2024 года приведет к усилению природных катаклизмов.
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