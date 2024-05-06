Радио1
Главная / Новости / Общество/ Северное сияние зафиксировали в четырех регионах России

Северное сияние зафиксировали в четырех регионах России

06 мая 2024, 05:51
Фото: iStock/MuYeeTing

Фото: iStock/MuYeeTing

Северное сияние зафиксировали в небе над Московской, Ленинградской, Калужской и Тверской областями в ночь на 6 мая, передает «Комсомольская правда» в своем Telegram-канале.


Появление северного сияния связывают с началом сильной магнитной бури на Земле. По данным ученых из Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики, это третья по силе буря с начала 2024 года.

2 апреля эксперт по природным катастрофам Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов предупредил, что необычная жара летом 2024 года приведет к усилению природных катаклизмов.

Читайте также:

Синоптик Шувалов рассказал, будет ли погода благосклонна в майские праздники

Синоптик рассказал, какая погода ожидается в Москве на майские праздники

Туристам раскрыли, когда в Дубай вернётся хороша погода
#погода
#московская область
#ленинградская область
#тверская область
#калужская область
Киселев призвал привлечь к ответственности виновных в убийстве военкора Бентли
Киселев: убийство веонкора Бентли должно быть расследовано
06 мая 2024, 05:26

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев призвал привлечь к ответственности виновных в убийстве американского журналиста Рассела Бентли с позывным Техас, передает РИА Новости.
По его словам, убийство военного корреспондента должно быть расследовано, а виновные – наказаны.

«Это наш военкор. Преступление должно быть расследовано, есть принцип неотвратимости наказания. Перед законом все равны», – заявил он.

12 апреля стало известно о пропаже Бентли. Министерство внутренних дел Донецкой народной республики (ДНР) объявило его в розыск, а 19 апреля жена журналиста сообщила, что Бентли погиб. Военный корреспондент Александр Сладков заявил, что его смерть – потеря для ДНР.

Читайте также:

Подозреваемых в убийстве военкора Техаса задержали

Жена журналиста из США Бентли с позывным Техас сообщила о его смерти

В зоне СВО погиб Денис Таранов, поджегший областное правительство в Мурманске
#военкор
#днр
#убийство
#расследование
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Начался суд над убившим семерых сослуживцев сержантом Лобовиковым
06 мая 2024, 03:56

Фото: iStock/Michał Chodyra

Второй Западный окружной военный суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении российского сержанта Дмитрия Лобовикова, обвиняемого в убийстве семи сослуживцев, передает «Коммерсантъ».
По данным следствия, трагедия произошла в ночь с 13 на 14 января 2023 года. Сначала Лобовиков отмечал китайский Новый год со своими сослуживцами. Затем сержант решил проверить караулы и оказался недоволен.

Тогда он позвал одного из солдат и попросил его вынуть чеку из гранаты и положить ее на место. Подчиненный сказал, что не знает, как это сделать. Тогда сержант бросил боеприпас в комнату, где спали солдаты из соседнего подразделения.

В комнате было найдено несколько газовых баллонов, которые взорвались вместе с гранатами. В результате семь человек погибли и десять получили ранения.

Лобовиков был задержан. Ему было предъявлено обвинение по двум и более статьям: убийство, причинение легкого и среднего вреда здоровью и незаконное хранение взрывчатых веществ.

На первом заседании прокурор зачитал обвинительное заключение. Он заявил, что действия сержанта привели к ущербу в 7 миллионов рублей.

Ранее военный суд Магнитогорского гарнизона отправил в СИЗО жителя Челябинской области Ивана Кумова, принимавшего участие в специальной военной операции (СВО), за убийство ветерана Чеченской войны Алексея Худякова.

Читайте также:

Защита замглавы Минобороны запросила для него домашний арест

Суд изъял у структуры Потанина более 85 гектаров земли в Подмосковье

Суд в Москве арестовал активы JPMorgan и акции Commerzbank
#суд
#армия
#погибший
#штраф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Экс-министра информационной политики Украины объявили в розыск
06 мая 2024, 03:36

Фото: iStock/TheaDesign

Бывший министр информационной политики Украины Юрий Стець объявлен в розыск по уголовному делу, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД России.
«Стець Юрий Ярославович. Дата рождения: 19.12.1975. Разыскивается по статье УК», – говорится в сообщении.

По какой статье разыскивается бывший глава ведомства, в министерстве не уточнили.

Ранее МВД России объявило в розыск Петра Порошенко. В базу данных российских властей также попали Владимир Зеленский, командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Павлюк и бывший заместитель министра обороны Украины Михаил Коваль.

Читайте также:

МВД России объявило в розыск бывшего министра внутренних дел Украины Авакова*

МВД объявило в розыск бывшего главу МИД Украины и экс-главу СНБО

МВД РФ объявило в розыск командующего сухопутными войсками ВСУ Павлюка
#мвд
#президент
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МВД России объявило в розыск бывшего министра внутренних дел Украины Авакова*
06 мая 2024, 02:47

Фото: РИА Новости/Стрингер

Министерство внутренних дел России объявило бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова* в федеральный розыск по уголовному делу. Передает информационное агентство ТАСС на основе данных ведомства.
По какой статье разыскивается Аваков, не сообщается.

Ранее МВД России объявило в розыск бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина, бывшего председателя Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова и бывшего спикера Верховной Рады Владимира Гройсмана.

До этого бывший депутат Верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров сообщил, что Россия объявила в розыск президента Владимира Зеленского. По словам экс-парламентария, это связано с окончанием полномочий Зеленского.

Читайте также:

МВД объявило в розыск бывшего главу МИД Украины и экс-главу СНБО

МВД РФ объявило в розыск командующего сухопутными войсками ВСУ Павлюка

МВД РФ объявило в розыск бывшего президента Украины Петра Порошенко

* внесен в реестр террористов и экстремистов в РФ
#мвд
#украина
#верховная рада
#мид
#владимир зеленский
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Госдуме предложили создать на «Госуслугах» раздел для знакомств
06 мая 2024, 01:59

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Депутат Госдумы Виталий Миронов предложил создать на портале «Госуслуги» специальный раздел, в котором граждане смогут безопасно и удобно найти себе партнера, сообщает RT.
Парламентарий напомнил, что в последние годы иностранные службы знакомств ушли с российского цифрового рынка из-за санкционного давления со стороны западных стран. Однако депутат Миронов подчеркнул, что сфера онлайн-знакомств и поиска серьезных отношений по-прежнему актуальна в России.

Депутат отметил, что существующие приложения зачастую направлены на удовлетворение краткосрочных сексуальных желаний, а не на поиск долгосрочных отношений. Он предложил создавать безопасные приложения для знакомств с проверенной репутацией.

Ранее эксперт дейтинг-сервиса Mamba посоветовал россиянам следить за грамотностью сообщений, если они хотят найти пару в приложениях для знакомств.

Читайте также:

«Госуслуги» получат платформу для «единого окна» банков и магазинов

Стало известно, как банки могут помешать пенсионеру взять «быстрый» кредит

Названа новая мошенническая схема на «Госуслугах»
#госуслуги
#отношения
#виталий милонов
#депутат
#госдума
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Защита замглавы Минобороны запросила для него домашний арест
06 мая 2024, 00:20

Фото: РИА Новости/Кирилл Брага

Защита замминистра обороны Тимура Иванова предложила отпустить его под домашний арест. Соответствующее ходатайство направлено в Мосгорсуд, который будет рассматривать апелляцию на решение об аресте подозреваемого 8 мая по делу о взятке в 1 миллиард 185 миллионов рублей, передает «Ъ».
«Домашний арест мы видим приоритетной мерой пресечения», – сказал адвокат Иванова Денис Балуев.

Сам замминистра обороны Иванов не стал настаивать на явке в суд и решил присутствовать на заседании по видеосвязи из СИЗО «Лефортово».

Читайте также:

Страница с биографией Иванова исчезла с сайта Минобороны

Выяснилось, чья усадьба ценой в сотни миллионов, находится рядом с домом Иванова

Дом в 1 500 «квадратов» обнаружили у обвиняемого во взятках замминистра обороны
#тимур иванов
#минобороны рф
#суд
#сизо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подозреваемых в убийстве военкора Техаса задержали
РВ: подозреваемых в убийстве военкора Техаса задержали
06 мая 2024, 00:07

Фото: iStock/BrianAJackson

Подозреваемых в убийстве солдата-добровольца Рассела Бентли, известного по позывному Техас, взяты под стражу и дают признательные показания, передает Telegram-канал «Русская весна» со ссылкой на адвоката вдовы убитого.
Многие подробности не разглашаются, поскольку расследование ведется в тайне. Известно, что гибель американца расследуют следователи Главного военного следственного управления Следственного комитета (СК) РФ.

«Негодяи, которые совершили данное преступление, – я не побоюсь этого слова, хотя и носят погоны, в настоящий момент задержаны, дают признательные показания. Вот все, что я могу сказать», – рассказал адвокат.

О смерти Техаса стало известно в конце апреля. 12 апреля МВД ДНР сообщило, что Рассел Бентли пропал в Донецке. Министерство попросило всех, кто знает, где он находится, обратиться в милицию. Гражданин США также был объявлен в розыск.

Читайте также:

Генерал НАТО назвал условия, при которых Киев перестанет получать помощь Запада

Жена журналиста из США Бентли с позывным Техас сообщила о его смерти

В зоне СВО погиб Денис Таранов, поджегший областное правительство в Мурманске
#нато
#днр
#мвд
#ск рф
#следственный комитет
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В России предрекли взрыв на территории Финляндии
Коц: Финляндию ждет взрыв, если будет построен завод по производству тротила
05 мая 2024, 23:01

Фото: iStock/Ruma Aktar

Российский военный корреспондент Александр Коц предрек, что запланированное Финляндией строительство завода по производству тротила на ее территории станет привлекательной военной целью. В своем Telegram-канале Коц заявил, что если эта идея воплотится в жизнь, Финляндия не сможет защититься от взрыва, видимого из космоса.
Так военный корреспондент отреагировал на статью в финской газете Yle, в которой министр обороны страны заявил, что строительство нового завода необходимо из-за нехватки взрывчатки в Европе, а срочность обусловлена российской специальной военной операцией (СВО). Единственный в ЕС завод по производству тротила работает в Польше, но, по его словам, он не справляется с растущим спросом.

«Но не будет ли руководство НАТО и ЕС возражать против строительства стратегического оборонного предприятия в стране, территорию которой с востока на запад российские "Искандеры" простреливают насквозь? Там и два флота неподалеку с еще более дальнобойными "Калибрами" и "Цирконами"», – предупредил Коц.

Военный корреспондент считает, что в случае эскалации ситуации предприятие станет одним из главных объектов, по которому удар будет нанесен не один, а множество раз.

«А взрыв на заводе по производству тротила, наверное, можно будет увидеть из космоса. Остается посочувствовать простым финнам, кому "посчастливится" жить рядом с такой заманчивой военной целью», – заключил он.

Ранее глава вооруженных сил Финляндии Янне Яаккола заявил о страхе НАТО перед Россией. Однако он предположил, что в настоящее время Москва «слишком занята» украинским конфликтом, чтобы думать о нападении на альянс.

Читайте также:

Финляндия запланировала построить завод по производству тротила

Финляндия обвиняет Россию в сбоях в работе GPS в районе Финского залива

В Госдуме заявили, что Финляндия наказала саму себя, закрыв границу с Россией
#финляндия
#россия
#завод
#производство
#взрыв
#военкор
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Муж Елены Блиновской Алексей лишился нескольких компаний
05 мая 2024, 18:36

Фото: istockphoto/jinga80

Компанию по добыче руды ООО «Нембус», принадлежащую супругу блогера и бизнесвумен Елены Блиновской Алексею, исключают из списка ЕГРЮЛ. Информация об этом появилась в базе данных СПАРК.
В процессе ликвидации находится также компания ООО «Океан молодости», специализирующаяся на торговле фармацевтической продукции, сообщает «Рен ТВ». Убыток этой фирмы за три года работы составил 64 миллиона 800 тысяч рублей.

Компания «Подари мечту», в которой Алексею Блиновскому принадлежит половина активов, задолжала государству 2,41 миллиона рублей. На карточке фирмы указано, что один из её совладельцев прошёл процедуру банкротства. Таким образом, Алексей Блиновский теряет принадлежащие ему компании одну за другой.

Читайте также:

SHOT: Муж Блиновской ушёл на СВО

Муж Блиновской пожаловался Бастрыкину на МВД

Уехавший в зону спецоперации муж Блиновской намерен приезжать в Москву
#компании
#банкротство
#долги
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф