Северокорейский ветеран после тюрьмы в Южной Корее захотел умереть на родине

16 октября 2025, 11:57

Фото: iStock/Dragos Condrea

95-летний бывший северокорейский разведчик Ан Хак Соп, проведший 42 года в южнокорейской тюрьме, заявил о намерении вернуться в КНДР, чтобы провести последние годы жизни на родине. Об этом сообщает The Korea Times.