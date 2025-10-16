Северокорейский ветеран после тюрьмы в Южной Корее захотел умереть на родине
95-летний бывший северокорейский разведчик Ан Хак Соп, проведший 42 года в южнокорейской тюрьме, заявил о намерении вернуться в КНДР, чтобы провести последние годы жизни на родине. Об этом сообщает The Korea Times.
Ан участвовал в Корейской войне, координировал партизанские отряды и был захвачен южнокорейскими войсками в 1953 году. Его приговорили к пожизненному заключению за шпионаж. По словам ветерана, ему неоднократно предлагали свободу в обмен на отказ от коммунистических взглядов, но он отказывался. В 1995 году Ана помиловали, однако он остался в Южной Корее — в знак протеста против присутствия американских войск на полуострове.
После недавней госпитализации мужчина заявил, что хочет умереть на земле, где родился. Южнокорейские власти сообщили, что не могут организовать репатриацию, поскольку Пхеньян не выходит на связь. В августе ветеран попытался перейти границу самостоятельно, но его остановили пограничники.
На пресс-конференции в Сеуле Ан рассказал, что теперь намерен добираться до КНДР через третьи страны — Китай и Россию. Сторонники ветерана, которые еженедельно проводят митинги в его поддержку, заявили, что готовы оплатить все расходы на поездку.
