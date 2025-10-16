Жители Москвы смогут увидеть редкую комету C/2025 A6 (Lemmon)
В конце октября москвичи смогут наблюдать комету C/2025 A6 (Lemmon), которая пролетает мимо Земли впервые за более чем 1,3 тысячи лет. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказала старший научный сотрудник МФТИ Евгения Кравченко.
По её словам, комета была обнаружена 3 января 2025 года в обсерватории Маунт-Леммон. Сейчас небесное тело можно увидеть в созвездии Гончие Псы с помощью бинокля или любительского телескопа. На снимках комета видна как зелёное свечение.
21 октября C/2025 A6 (Lemmon) максимально приблизится к Земле — на расстояние менее 90 млн км. При благоприятных условиях её, вероятно, можно будет заметить невооружённым глазом. Наблюдать комету следует сразу после захода Солнца на западе — между звёздами гамма Волопаса и Мирак, чуть выше Арктура.
Учёный напомнила, что комета возвращается во внутреннюю часть Солнечной системы примерно раз в 1,35 тыс. лет. В прошлый раз она пролетала мимо Земли около 670 года, во времена формирования славянских племён и первой осады Константинополя.
