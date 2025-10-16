Жители Москвы смогут увидеть редкую комету C/2025 A6 (Lemmon)

16 октября 2025, 11:39

Фото: istockphoto / Ninoon

В конце октября москвичи смогут наблюдать комету C/2025 A6 (Lemmon), которая пролетает мимо Земли впервые за более чем 1,3 тысячи лет. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказала старший научный сотрудник МФТИ Евгения Кравченко.