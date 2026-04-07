В Дмитрове начали монтировать пролётное строение Рогачёвского моста
Реконструкцию Рогачёвского моста, соединяющего берега канала им. Москвы, проводят в Дмитрове. Проектом предусмотрен демонтаж старого объекта и возведение нового. В настоящее время рабочие приступили к монтажу блоков пролётного строения. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Сейчас общая строительная готовность моста составляет более 50%.
«Рабочие начали монтировать собранные блоки на пролётное строение. На первой и третьей из четырёх опор проводится армирование и подготовка к бетонированию. На второй опоре закончили устройство буронабивных свай и ростверка, сейчас строители раскрепляют опалубку стойки», — рассказал глава подмосковного Минтранса Марат Сибатулин.Длина моста составит 210 метров. Кроме того, в проект реконструкции входит переустройство подъездных дорог и строительство пешеходного моста через реку Березовец. Завершить работы планируется в четвёртом квартале 2029 года.