В России предупредили, к каким последствиям приведет запрет на обучение детей мигрантов

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Госдума приняла закон, согласно которому нельзя брать в школы детей мигрантов без знания русского языка. Соответствующий законопроект был внесён в ноябре. Его авторами стали председатель Госдумы Вячеслав Володин и вице-спикер Ирина Яровая.
Проектом предлагается сделать возможным зачисление иностранцев в российские школы только при успешном прохождении теста по русскому языку на бесплатной основе. Однако отказ в приеме на обучение не в полной мере согласуется с положением закона об образовании, где установлено, что иностранные граждане и лица без гражданства обладают равными с гражданами России правами на образование на общедоступной бесплатной основе.
Руководитель Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов Вячеслав Поставнин в беседе с «Радио 1» сообщил, что этот законопроект не согласуется с международным соглашением, которое обязует все страны обеспечить мигрантам, даже нелегальным, доступ к образованию.
По словам эксперта, если мигранты все равно будут перевозить семьи, то проблема усугубится.
Вячеслав Поставнин затруднился ответить насчет удачности введенного законопроекта, сообщив, что это приведет к невозможности образования совсем и даже бандитизму.
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Руководитель Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов Вячеслав Поставнин в беседе с «Радио 1» сообщил, что этот законопроект не согласуется с международным соглашением, которое обязует все страны обеспечить мигрантам, даже нелегальным, доступ к образованию.
«Если люди, писав этот закон, вкладывали какой-то смысл, то он один — надежда на то, что мигранты перестанут сюда возить семьи (жен и детей), поскольку они не знают русского языка. Надеяться на то, что они выучат русский язык в своей стране, невозможно, для этого у них нет никаких условий», — объяснил эксперт.
По словам эксперта, если мигранты все равно будут перевозить семьи, то проблема усугубится.
«Раньше мигрантов через детей можно было интегрировать в наш социум. Дети начинали говорить по-русски, и родители тоже начинали говорить по-русски — это мировая практика. Но для этого надо было просто вводить в школе подготовительные классы. Возьмем даже РУДН, куда приезжали учиться со всего мира. Там были подготовительные курсы по любому языку. Через год люди уже поступали на обычное обучение. То же самое надо было бы и здесь», — сказал специалист.
Вячеслав Поставнин затруднился ответить насчет удачности введенного законопроекта, сообщив, что это приведет к невозможности образования совсем и даже бандитизму.
«Дети мигрантов будут предоставлены сами себе, не будут ходить в школу, будут тусоваться с такими же подростками, как они. Этот экзамен станет фильтром, отбойником и будет просто закрывать доступ к получению знаний. Риски здесь достаточно большие, последствия неоднозначны», — сообщил он.
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Анастасия Бондарева