Сфера ЖКХ стала одной из самых популярных для работы подростков в Москве летом
Лидерами по количеству мест для трудоустройства московских подростков на летний период стали сферы ЖКХ и благоустройства. Об этом рассказала руководитель направления по работе с молодежью службы занятости Москвы Екатерина Шальнева.
По ее словам, дети, достигшие 14 лет, могут работать садовниками, специалистами по благоустройству или озеленителями. Здесь ребятам предстоит выполнять простые задачи при минимальных требованиях.
«На втором месте по популярности находится розничная торговля, где подросткам доступны позиции мерчандайзеров, консультантов и ассистентов в торговых залах», — отметила Шальнева в разговоре с Москвой 24.
Третье место занимает сфера услуг, которая предполагает работу официантом, помощником повара, бариста или кухонным рабочим. Кроме того, востребованностью пользуются творческие профессии, например графический дизайнер, художник, ведущий мастер-классов и аниматор. Однако от кандидатов требуют ответственность, пунктуальность и стремление к работе.
Шальнева уточнила, что в зависимости от возраста работа занимает от четырех часов в день, что позволяет совмещать трудовую деятельность с отдыхом или подготовкой к экзаменам.