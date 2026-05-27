Сфера ЖКХ стала одной из самых популярных для работы подростков в Москве летом

27 мая 2026, 17:13

Лидерами по количеству мест для трудоустройства московских подростков на летний период стали сферы ЖКХ и благоустройства. Об этом рассказала руководитель направления по работе с молодежью службы занятости Москвы Екатерина Шальнева.





По ее словам, дети, достигшие 14 лет, могут работать садовниками, специалистами по благоустройству или озеленителями. Здесь ребятам предстоит выполнять простые задачи при минимальных требованиях.





«На втором месте по популярности находится розничная торговля, где подросткам доступны позиции мерчандайзеров, консультантов и ассистентов в торговых залах», — отметила Шальнева в разговоре с Москвой 24.