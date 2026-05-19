В Госдуме предложили дать работающим пенсионерам дополнительный отпуск
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов выступил одним из авторов законопроекта о дополнительном оплачиваемом отпуске для работающих пенсионеров по старости. Об этом пишет РИА Новости.
Депутаты предложили закрепить в Трудовом кодексе ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск для этой категории работников. Его продолжительность должен определять коллективный договор или правила внутреннего трудового распорядка, но не менее трех календарных дней.
Сейчас работающие пенсионеры по старости, как и другие сотрудники, получают ежегодный основной оплачиваемый отпуск в 28 календарных дней. В сопроводительных материалах к инициативе сказано, что на 1 октября 2025 года в России проживало более 40,6 миллиона пенсионеров. Из них 7,354 миллиона продолжали работать. Авторы законопроекта считают, что такая мера даст пожилым гражданам, которые продолжают трудиться, реальную материальную поддержку.
