Сфотографировавшийся с Путиным 25 лет назад китаец Пэн Пай пригласил его в КНР

04 августа 2025, 22:13

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Китаец Пэн Пай, который сфотографировался с президентом России Владимиром Путиным четверть века назад, пригласил российского лидера в КНР.





Об этом пишет RT. Сейчас Пэн Паю 36 лет, он работает старшим инженером в муниципальной компании. Мужчина рассказал журналистам, что 25 лет назад, когда он гулял в парке Бэйхай, он услышал, что там же находится Путин. Будучи мальчиком, Пэн Пай помахал рукой политику.





«А затем внезапно увидел, как он вышел с охраной и подошёл ко мне. Затем он снял меня с каменных перил и поцеловал в лоб. В то время я сделал эту фотографию, не имея понятия, что это изменит мою жизнь. «Очень надеюсь, что Вы снова приедете в Китай и я встречусь с Вами!» — обратился Пэн Пай к Путину.