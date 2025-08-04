Tesla собирается выплатить Илону Маску 30 млрд долларов
Компания Tesla объявила о готовности выплатить своему крупнейшему акционеру Илону Маску бонус в размере около $30 миллиардов. Маск владеет 13% акций компании, пишет ТАСС.
3 августа 2025 года совет директоров Tesla одобрил выплату премии в виде 96 миллионов акций ограниченного обращения в рамках долгосрочного плана поощрения, утвержденного в 2019 году, говорится в официальном заявлении компании.
Данная премия состоит из 12 траншей опционов, которые перейдут в собственность Маска при выполнении двух ключевых условий: рост рыночной капитализации Tesla на $50 миллиардов и достижение компанией целевых показателей по доходам.
На фоне новостей об одобрении выплаты акции Tesla на предварительных торгах в понедельник подорожали на 2%.
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