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Стала известна популярность приложения для отслеживания дронов среди россиян

Мобильное приложение «Радар.НФ» скачали свыше 1.5 млн россиян с 2023 года
Фото: istockphoto/gorodenkoff

Мобильное приложение «Радар.НФ» скачали свыше 1.5 млн россиян с 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу организации «Народный фронт», разработавшей приложение для отслеживания беспилотников.



В НФ рассказали, что для приложения недавно вышел апдейт, позволяющий юзерам сигнализировать в компетентные органы при отсутствии сети. Сигналы можно передавать при помощи СМС. Теперь в офлайн-режиме можно просматривать разделы гражданской обороны.

Отмечено, что больше всего скачиваний в Москве (446 тысяч). На Питер и Ленобласть приходится свыше 106 тысяч скачиваний, а на Кубань — свыше 70 тысяч.

В понедельник в Минобороны доложили, что ночью над российскими регионами сбили 61 украинский дрон.

Никита Кротов

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