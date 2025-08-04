Стала известна популярность приложения для отслеживания дронов среди россиян
Мобильное приложение «Радар.НФ» скачали свыше 1.5 млн россиян с 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу организации «Народный фронт», разработавшей приложение для отслеживания беспилотников.
В НФ рассказали, что для приложения недавно вышел апдейт, позволяющий юзерам сигнализировать в компетентные органы при отсутствии сети. Сигналы можно передавать при помощи СМС. Теперь в офлайн-режиме можно просматривать разделы гражданской обороны.
Отмечено, что больше всего скачиваний в Москве (446 тысяч). На Питер и Ленобласть приходится свыше 106 тысяч скачиваний, а на Кубань — свыше 70 тысяч.
В понедельник в Минобороны доложили, что ночью над российскими регионами сбили 61 украинский дрон.
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