СФР беззаявительно перечислит россиянам ряд пособий с 1 июля

29 июня 2026, 22:59

РИА Новости: с 1 июля россияне получат ряд пособий от СФР без заявлений

Фото: istockphoto/Denis Vostrikov

С 1 июля Социальный фонд России (СФР) будет рассчитывать основные социальные пособия напрямую на основе информации, уже содержащейся в индивидуальных лицевых счетах граждан. Это исключит необходимость дополнительного запроса справок у работодателей при наступлении страховых случаев, сообщил РИА Новости доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.