СФР беззаявительно перечислит россиянам ряд пособий с 1 июля
С 1 июля Социальный фонд России (СФР) будет рассчитывать основные социальные пособия напрямую на основе информации, уже содержащейся в индивидуальных лицевых счетах граждан. Это исключит необходимость дополнительного запроса справок у работодателей при наступлении страховых случаев, сообщил РИА Новости доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
Новый порядок затронет выплаты по временной нетрудоспособности, пособия по беременности и родам, ежемесячные выплаты по уходу за ребенком до полутора лет, а также единовременное пособие при рождении ребенка. Как пояснил эксперт, ранее фонд направлял точечные запросы работодателям уже после того, как сотрудник оформлял больничный или декрет.
Теперь же основой для начисления станут данные, которые аккумулируются в системе СФР. Обращение к работодателю сохранится лишь в случаях, если в лицевом счете не хватает отдельных сведений для корректного расчета.
Балынин подчеркнул, что нововведение продолжает реформу социального блока. Она стартовала в 2022 году, и направлена на ускорение процессов, сокращение бюрократической нагрузки на бизнес и упрощение взаимодействия граждан с ведомством за счет активного использования уже имеющихся цифровых данных.
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