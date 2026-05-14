300 000 жителей Московского региона получают пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет

14 мая 2026, 16:12

оригинал Фото: istockphoto / Drazen Zigic

Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до полутора лет получают около 300 000 работающих жителей Москвы и Подмосковья. Выплату предоставляет Отделение Социального фонда по Москве и области, рассказали в пресс-службе организации.





Оформить пособие может один из родителей, бабушка, дедушка или другой работающий родственник, которое ухаживает за малышом. При этом можно совмещать уход за малышом с работой.



Размер пособия составляет 40% от среднего заработка за два предыдущих года. В этом году минимальный размер выплаты – 10 837 рублей в месяц, максимальный – 83 000 рублей. Если в семье растут двое и более детей в возрасте до полутора лет, выплату назначают на каждого.



С 2024 года мать и отец имеют право совмещать работу с уходом за ребёнком и продолжать получать ежемесячное пособие. Они могут работать полный или неполный рабочий день либо дистанционно. Пособие сохранят и тем, кто в период отпуска по уходу за ребёнком трудится у другого работодателя.

«Пока мама или папа в декрете, за ними сохраняют место работы. Время отпуска по уходу за ребёнком до полутора лет засчитывают в стаж и начисляют индивидуальные пенсионные коэффициенты. За каждый год отпуска положено 1,8 коэффициента, если мама ухаживает за первым ребенком; 3,6 – за вторым малышом; 5,4 – за третьим и последующими детьми», – пояснил заместитель управляющего Отделением СФР по Москве и области Алексей Путин.