Более чем 600 подмосковным многодетным семьям пересчитали единое пособие
Отделение Социального фонда по Москве и Московской области в мае пересмотрело все отказные решения, вынесенные с начала года многодетным родителям из-за превышения дохода не более чем на 10%. 656 подмосковных семьей сохранили право получать единое пособие на 1799 детей, сообщили в пресс-службе СФР.
Для назначения выплаты жителям Подмосковья не пришлось повторно обращаться в Отделение СФР или собирать дополнительные справки. Уведомление о принятом решении автоматически поступило в личный кабинет родителей на портале госуслуг.
Как напомнили в пресс-службе, новые правила назначения единого пособия многодетным семьям вступили в силу с 22 мая. Если доход родителей с тремя и более детьми вырос за период получения выплаты не более чем на 10%, то выплату могут продлить ещё на год. Тогда она будет установлена в размере 50% от регионального прожиточного минимума на ребёнка. В Московской области его величина в этом году – 19 677 рублей. Соответственно пособие для многодетной семьи составит 9 838 рублей на каждого ребёнка.
Заявление необходимо подать в последний месяц периода назначения или в течение трёх месяцев после окончания выплаты. При его рассмотрении также будут учитывать доходы и имущество семьи.
Как напомнили в СФР, жителям Московской области за назначением единого пособия можно обратиться за выплатой в Отделение Соцфонда, оформив услугу в личном кабинете на «Госуслугах», в любой клиентской службе или МФЦ.
Задать интересующие вопросы можно, позвонив в единый контакт-центр взаимодействия с гражданами по телефону 8 (800) 100-00-01. Звонок бесплатный.
Читайте также: