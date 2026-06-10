Более чем 600 подмосковным многодетным семьям пересчитали единое пособие

10 июня 2026, 11:02

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Отделение Социального фонда по Москве и Московской области в мае пересмотрело все отказные решения, вынесенные с начала года многодетным родителям из-за превышения дохода не более чем на 10%. 656 подмосковных семьей сохранили право получать единое пособие на 1799 детей, сообщили в пресс-службе СФР.