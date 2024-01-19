Сгоревший склад Wildberries не был застрахован

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Согласно информации от источников на рынке страхования, здание склада Wildberries в Шушарах, которое сгорело 13 января, не было застраховано, пишет РБК.
Другой источник подтвердил, что застрахован был только товар, а само здание осталось без страховки.
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Артем Кузьмин