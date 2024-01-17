В Перми подростки отпинали шедшего по улице в мороз раздетого мальчика

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В перми школьники издевались над сверстником и попали на камеру. Подросток по неизвестной причине бежит по улице в одном нижнем белье, а один их хулиганов подгоняет его пинками. Об этом информирует телеграм-канал «Пермь. ЧП, ДТП, новости».
Местные жители в комментариях пишут, что это происходит на Камской улице. Отмечается, что последние 2 дня в городе держится 20-ти градусный мороз.
В пресс-службе управления МВД сообщили изданию «Подъём», что сообщений и обращений в ОМВД России «Пермский» по этому поводу не поступало. При этом, согласно данным, размещенным в Сети, сотрудники правоохранительных органов начали проверку.
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Алина Юрчак