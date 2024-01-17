В Перми подростки отпинали шедшего по улице в мороз раздетого мальчика

В перми школьники издевались над сверстником и попали на камеру. Подросток по неизвестной причине бежит по улице в одном нижнем белье, а один их хулиганов подгоняет его пинками. Об этом информирует телеграм-канал «Пермь. ЧП, ДТП, новости».