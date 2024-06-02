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Главная / Новости / Общество/ Шахматист Гарри Каспаров* может стать фигурантом уголовного дела

Шахматист Гарри Каспаров* может стать фигурантом уголовного дела

02 июня 2024, 09:58
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Следователи могут возбудить уголовное дело в отношении шахматиста Гарри Каспарова*. Причина — уклонение от обязанностей, предусмотренных законом об иноагентах.


Об этом корреспонденту ТАСС сообщил информированный источник в правоохранительных органах. По словам источника, все основания для возбуждения в отношении шахматиста уголовного дела по статье 330.1 УК РФ ((уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах) имеются.

В случае возбуждения уголовного дела Каспарову* может грозить лишение свободы на срок до двух лет либо штраф. Министерство юстиции внесло его в перечень иноагентов в мае 2022 года. Шахматист уже неоднократно привлекался к ответственности за нарушение законодательства об иноагентах. В настоящее время Каспаров* проживает за границей.

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* Признан иноагентом в РФ, а также внесён в список террористов и экстремистов
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#рф
#иноагенты
Охрану Набиуллиной усилили после повышения ключевой ставки
Economist: охрану Набиуллиной усилили после повышения ключевой ставки до 20 %
02 июня 2024, 08:12

Фото: сайт Кремля

После повышения ключевой ставки до рекордных 20 процентов в конце февраля 2022 года, личную охрану главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной усилили, пишет The Economist, ссылаясь на слова одного из сотрудников ЦБ.
Неназванный собеседник издания рассказал, что главу ЦБ часто называют «Стальная Эльвира», так как она полна решимости. Также сообщается, что глава финансового регулятора много времени проводит на своем рабочем месте, поэтому в офисе Центробанка организовали парикмахерскую, химчистку и гардеробную.

Источник добавил, что иногда в кабинет к Набиуллиной боятся заходить мужчины.

Однако в 2022-м году личная охрана «Стальной Эльвиры» все же была усилена из-за соображений безопасности.

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#экономика
#цб
#эльвира набиуллина
#банк россии
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Лавров выразил соболезнования в связи со смертью учёного и депутата Чилингарова
02 июня 2024, 07:30

Фото: сайт Кремля

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной знаменитого полярного исследователя, депутата Государственной думы РФ Артура Чилингарова.
В телеграм-канале российского внешнеполитического ведомства глава МИД написал, что со смертью учёного дипломаты потеряли доброго товарища, друга и наставника. Полярный исследователь, Герой Советского Союза и Герой России Чилингаров скончался на 85-м году жизни. Сергей Лавров отметил, что талантливый учёный и путешественник внёс неоценимый вклад в упрочение позиций России в Арктике и Антарктике.

Министр также отметил, что с 80-х годов прошлого века Чилингаров активно участвовал в реализации внешнеполитических интересов своей страны. С 2012 года он был специальным представителем президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике. Широкую известность и признание получила его законотворческая деятельность. Российская наука и всё общество со смертью Чилингарова понесли тяжёлую утрату, заключил Сергей Лавров.

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В России началась массовая скупка кондиционеров
Продажи кондиционеров в России превысили реализацию вентиляторов
02 июня 2024, 05:14

Фото: iStock/Lazy_Bear

Продажи кондиционеров в России весной 2024 года превысили реализацию вентиляторов.
По данным «М.Видео-Эльдорадо», продажи кондиционеров в этом месяце были намного выше, чем реализация вентиляторов. Отмечается, что в «Мегамаркете» этот показатель составляет 2,5 раза , сообщают «Известия».

В компании уточнили, что в мае спрос на кондиционеры вырос на 69%, в то время как на вентиляторы увеличился на 49%. В этом году потребители потратили в среднем 31,6 тыс. рублей на покупку климатической системы и 3,9 тыс. рублей – на вентиляторы.

Ранее, в мае, стало известно, что в России продажи бассейнов на майские праздники выросли почти вдвое.

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#спрос
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Китайский зонд успешно сел на обратной стороне Луны
CNSA: китайский зонд успешно сел на обратной стороне Луны
02 июня 2024, 03:38

Фото: iStock/mechanick

Посадочный модуль китайского зонда успешно сел на обратной стороне Луны, откуда должен доставить образцы грунта на Землю, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на Китайское национальное космическое управление (CNSA).
«Комбинация посадочного и взлетного модулей китайского зонда "Чанъэ-6" успешно прилунилась в предварительно выбранной зоне посадки, расположенной в бассейне Южный полюс – Эйткен», – говорится в докладе.

Ранее сообщалось, что китайские специалисты признали успех запуска миссии Chang'e-6, в рамках которой планируется впервые в истории собрать образцы грунта с обратной стороны Луны и доставить их на Землю.

Ранее, в начале мая, ракета Long March-5 Y8 с лунной автоматической межпланетной станцией Chang'e-6 стартовала с космодрома Вэньчан на китайском острове Хайнань. Целью миссии было предоставить образцы реголита весом до двух килограммов.

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#китай
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#луна
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#земля
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Раскрыты дата и место прощания с Чилингаровым
Прощание с Артуром Чилингаровым состоится 4 июня в храме Христа спасителя
02 июня 2024, 01:48

Фото: iStock/dragana991

Прощание с депутатом Госдумы профессором Артуром Чилингаровым состоится во вторник, 4 июня, в храме Христа Спасителя, сообщил депутат парламента, почетный полярник Константин Зайцев, передает ТАСС.
Отмечается, что доктор географических наук будет для захоронения на Новодевичьем кладбище.

Депутат Госдумы Артур Чилинагов скончался в возрасте 85 лет. О смерти полярника стало известно вечером й июня.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родственникам полярника. Глава страны направил телеграмму соболезнования родным и близким Героя России.

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#арктика
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Названо место проведения второго турнира «Игр будущего»
Столяров: второй турнир «Игр будущего» состоится в ОАЭ в 2025 году
01 июня 2024, 22:34

Фото: Telegram-канал «Игры будущего»

Второй турнир «Игр будущего» пройдёт в ОАЭ в 2025 году. Об этом руководитель проекта сообщил в своём Telegram-канале.
В марте этого года занимавший тогда пост министра спорта России Олег Матыцин сообщил о планах проведения «Игр будущего» каждый год. Тогда же было объявлено о скором принятии заявок на их проведение.

Сегодня Столяров сообщил о втором этапе проведения Игр в 2025 году.

Напомним, что «Игры будущего» – это инновационные международные соревнования по гибридным дисциплинам, которые объединяют в себе классические виды спорта и киберспорт или VR/AR-технологию.

Первые такие Игры состоялись в Казани и Сочи. Они проводились с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В них приняли участие свыше двух тысяч спортсменов из 107 государств. Общий призовой фонд составил 10 миллионов долларов.

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#игры
#турнир
#спорт
#технологии
#оаэ
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Первый пилотируемый запуск Starlinker к МКС отложили за 4 минуты до старта
01 июня 2024, 21:28

Фото: iStock/Dmitriy Muravev

Первый пилотируемый запуск корабля Starliner компании Boeing к Международной космической станции (МКС) отложили менее чем за четыре минуты до планируемого взлёта. Прямую трансляцию вела НАСА.
Отмечается, что отмена запуска была объявлена за 3 минуты 50 секунд до планируемого старта. Это произошло в 12:25 по тихоокеанскому времени (19:25 мск).

Из-за того что полёт к МКС не допускает задержки времени старта, корабль, скорее всего, будет запущен в резервные дни (2, 5 или 6 июня).

В НАСА пока не озвучили причину отмены старта, а также новую дату запуска.

Напомним, что запуск этой ракеты должен был состояться ещё 6 мая. Однако он был отменён за два часа до старта из-за неисправности кислородного клапана второй ступени ракеты-носителя Atlas V. Затем была обнаружена утечка гелия уже в самом корабле, в результате чего запуск был отложен до 1 июня.

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#мкс
#ракета
#сша
#космос
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В МВД призвали россиян проверить загранпаспорта
МВД призвало россиян проверить загранпаспорта в преддверии летних отпусков
01 июня 2024, 19:16

Фото: istock / Mikhail Strogalev

Представители МВД напомнили россиянам о необходимости проверки данных в заграничных паспортах. Об этом пишет РИА Новости.

В ведомстве обратили внимание на то, что при получении паспортов граждане должны самостоятельно проверить внесенные данные. В случае выявления несоответствий нужно обратиться в отдел по вопросам миграции для замены документа.

Прежде сообщалось, что россиянам могут отказать в выезде за границу из-за некорректных данных в документах. Так, АТОР предупредил о «лавинообразной проблеме» с отъемом загранпаспортов. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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#мвд
#проверки
#данные
#атор
#загранпаспорт
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В Химках завершился международный детский турнир по мини-футболу «Кубок Флагов»
01 июня 2024, 17:52

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Международный детский турнир по мини-футболу «Кубок Флагов» прошел в городском округе Химки. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
В мероприятии приняли участие 300 юных спортсменов в составе 28 команд. В этом году турнир проходит уже в восьмой раз. Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин поблагодарил всех, кто принял участие в турнире.
«Сегодня мы сделали все, для того чтобы подарить настоящий праздник нашим химчанам и гостям из других городов. Благодарю всех, кто принял участие в турнире, — юных спортсменов, гостей и, конечно, болельщиков», —заявил Волошин.

Участие в турнире по мини-футболу на поле стадиона «Новые Химки» приняли также спортсмены из Луганска и белорусского Гродно. Главный приз турнира — Кубок флагов, завоевала команда из химкинской школы №31. Эта победа стала для ребят третьей подряд.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

«Мы одержали победу на турнире в прошлом году и повторили результат уже в этом году. К победе шли целый год. Достойные соперники и замечательный турнир», — сказал футболист команды из школы №31 Михаил Поляков.

По итогам турнира ученики школы — Богдан и Руслан Мордановы признаны лучшими нападающим и бомбардиром. Лучший вратарь — юный футболист из белорусской команды «Неман» Георгий Цибуль.

Участие в торжественной церемонии открытия приняли: заместитель министра физической культуры и спорта Подмосковья Алексей Кокурин, первый заместитель главы округа Родион Левочка, депутат Мособлдумы Михаил Раев, председатель Совета депутатов Сергей Малиновский, химчанин, популярный телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев.

Прежде сообщалось, что глава Химок Дмитрий Волошин вручил первые паспорта юным химчанам. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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