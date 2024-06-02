Шахматист Гарри Каспаров* может стать фигурантом уголовного дела

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Следователи могут возбудить уголовное дело в отношении шахматиста Гарри Каспарова*. Причина — уклонение от обязанностей, предусмотренных законом об иноагентах.
Об этом корреспонденту ТАСС сообщил информированный источник в правоохранительных органах. По словам источника, все основания для возбуждения в отношении шахматиста уголовного дела по статье 330.1 УК РФ ((уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах) имеются.
В случае возбуждения уголовного дела Каспарову* может грозить лишение свободы на срок до двух лет либо штраф. Министерство юстиции внесло его в перечень иноагентов в мае 2022 года. Шахматист уже неоднократно привлекался к ответственности за нарушение законодательства об иноагентах. В настоящее время Каспаров* проживает за границей.
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* Признан иноагентом в РФ, а также внесён в список террористов и экстремистов
Александр Бойцов