SHAMAN анонсировал концерт на Красной площади, который «изменит ход истории»

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Российский певец SHAMAN анонсировал на 22 августа концерт «Победа» на Красной площади, который «изменит ход истории». Заявление артиста, сделанное на митинге у посольства США, приводит Пятый канал. По его словам, знаковое выступление состоится в День государственного флага России.
«Состоится событие, которое изменит ход истории, которое невозможно пропустить. Дебютный мой концерт под названием «Победа», — пояснил певец.Недавно Ярослав Дронов (настоящее имя певца) попал в список наиболее востребованных эстрадных исполнителей, на его концерты продается больше всего билетов. О том, почему зрители концерта в Сочи пожаловались на исполнителя, какое «звание» вновь получил SHAMAN, и как в Кремле отреагировали на его недавний митинг-концерт у посольства США, рассказывала редакция «Радио 1».
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