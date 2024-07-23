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Пригожин назвал справедливым звание заслуженного артиста РФ SHAMANа

23 июля 2024, 20:40
Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что певец SHAMAN справедливо получил звание заслуженного артиста РФ.
Пригожин поздравил артиста с новым званием, отметив, что исполнитель является достаточно ярким.

«SHAMAN заслужил. Он яркий, на протяжении двух лет не сходит с экранов телевизора. У него огромная аудитория, он везде присутствует на достойном уровне. Я поздравляю его от всей души.Я был уверен, что он уже раньше стал заслуженным артистом. Как раз пришло время», — пояснил в беседе с NEWS.ru Пригожин.



Ранее президент России Владимир Путин присвоил певцу SHAMAN (настоящее имя – Ярослав Дронов) звание Заслуженного артиста России.

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