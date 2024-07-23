Пригожин назвал справедливым звание заслуженного артиста РФ SHAMANа

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что певец SHAMAN справедливо получил звание заслуженного артиста РФ.
Пригожин поздравил артиста с новым званием, отметив, что исполнитель является достаточно ярким.
Ранее президент России Владимир Путин присвоил певцу SHAMAN (настоящее имя – Ярослав Дронов) звание Заслуженного артиста России.
Читайте также:
Владимир Путин присвоил SHAMAN звание Заслуженного артиста России
SHAMAN: Байден покинул гонку после моего выступления у посольства США
SHAMAN анонсировал концерт на Красной площади
«SHAMAN заслужил. Он яркий, на протяжении двух лет не сходит с экранов телевизора. У него огромная аудитория, он везде присутствует на достойном уровне. Я поздравляю его от всей души.Я был уверен, что он уже раньше стал заслуженным артистом. Как раз пришло время», — пояснил в беседе с NEWS.ru Пригожин.
Ранее президент России Владимир Путин присвоил певцу SHAMAN (настоящее имя – Ярослав Дронов) звание Заслуженного артиста России.
Читайте также:
Владимир Путин присвоил SHAMAN звание Заслуженного артиста России
SHAMAN: Байден покинул гонку после моего выступления у посольства США
SHAMAN анонсировал концерт на Красной площади
Мелисса Тимофеева