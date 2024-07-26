Песков оценил выступление SHAMAN у посольства США

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Свою гражданскую позицию на выступлении у американского посольства в Москве выразил певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, и сделал все правильно. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в рамках Фестиваля новых медиа.
«SHAMAN все сделал правильно, выразив свою гражданскую позицию тем образом, который для него наиболее доступен, сделав то, что он умеет делать лучше всего», — прокомментировал Песков.
Речь идет о выступлении исполнителя в центре Москвы в прошлую пятницу, 19 июля, в рамках митинг-концерта. По словам самого артиста, выступление направлено в том числе на защиту коллег Дронова по цеху, попавших под санкции со стороны видеохостинга YouTube.
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