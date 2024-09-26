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«Он знал, что я неравнодушна»: из-за кого SHAMAN разводится с женой и почему распался его первый брак

Певец SHAMAN разводится со своей женой Еленой Мартыновой: что известно
26 сентября 2024, 12:19
Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Сразу ряд телеграм-каналов сообщает тревожную для поклонников SHAMANа новость – артист разводится. Ситуацию поспешила прокомментировать журналистка Ксения Собчак, отметив, что информация о бракоразводном процессе не подтверждена. О том, что на самом деле происходит в семье популярного артиста и связан ли с его возможным разводом поцелуй с Мией Бойка расскажет редакция «Радио 1».

SHAMAN разводится с женой


Нынешней супругой SHAMANа является топ-менеджер компании «МегаФон», заместитель гендиректора по стратегическим коммуникациям и продвижению бренда компании Елена Мартынова. Супруга старше молодого певца на 14 лет. Пара узаконила отношения в 2017 году. Прежде артист рассказывал, что ему всегда было интересно с женщинами, которые несколько старше его.



Елена Мартынова ведет непубличный образ жизни: она редко появляется на общественных мероприятиях вместе с мужем и предпочитает оставаться вне поле зрения прессы. Слухи о том, что пара подала на развод, появились вечером 25 сентября. При этом сам SHAMAN никак эту информацию не комментировал.



Причины развода


Пользователи Сети активно обсуждают возможные причины разрыва пары. Одни полагают, что Ярослав Дронов (SHAMAN) перестал уделять время семье из-за стремительно растущей популярности, в то время как другие высказывают предположение о том, что певец увлекся другой женщиной.

Оказалось, что обе версии не совсем беспочвенны.

Ранее Ярослав лично признавался в том, частые гастроли стали причиной его расставания с любимой. Как следствие, у них остается крайне мало времени, чтобы провести его наедине.

«Я практически не бываю в Москве, так как постоянно в разъездах по своей родной стране», — сообщил артист журналистам.

Ситуацию с возможным разрывом пары прокомментировала Ксения Собчак.

«Вижу в ленте анонимные каналы, которые пишут, что певец SHAMAN находится в бракоразводном процессе со своей супругой и крутой пиарщицей, сделавшей ему карьеру, Еленой Мартыновой. Не знаю, правда или нет, анонимным каналам традиционно веры нет, но против воли в голове зреет вопрос...», — написала журналистка.


Поцелуй с Мией Бойка


Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов


В начале лета в соцсетях активно обсуждали неожиданный поступок 32-летнего Ярослава Дронова на красной дорожке одной из музыкальных премий.

SHAMAN, проходя мимо певицы Мии Бойка, вдруг остановился и поцеловал её в шею. Девушка сначала смутилась, но затем рассмеялась и отшутилась. Многие журналисты после этого предположили, что между звёздами существует нечто большее, чем просто дружба.

«Это была просто магия камер. Я подошёл к человеку, которого увидел, и чмокнул... Как обычный приветственный поцелуй. Поскольку это было неожиданно, человек дернулся, и поцелуй оказался ниже. Это было просто приветствие, такое настроение было. Я промахнулся, хотел поцеловать в щёку», – объяснился тогда SHAMAN.
При этом у Мии Бойко была своя версия произошедшего.

«Я растерялась. В тот момент мы впервые так близко общались. Он знал, что я неравнодушна. Я несколько раз говорила, что он потрясающе поёт, талантливый и очень харизматичный артист, и, видимо, это сыграло свою роль», – призналась артистка в одном из телешоу.


Первая жена SHAMANа Марина Рощупкина


Знакомство Ярослава с Мариной Рощупкиной произошло в Новомосковске, когда Ярославу было всего 16 лет, а Марине — 22. С первых минут Ярослав почувствовал особую связь и не побоялся проигнорировать протесты родителей из-за разницы в возрасте. Пара связала себя узами брака в 2012 году, а в 2014 году у них родилась дочь Варя.

Тем не менее, несмотря на трогательную историю любви, их брак оказался под угрозой. После переезда Ярослава в Москву для учебы в Гнесинке разлука стала серьезным испытанием для молодой семьи. Марина осталась в Новомосковске, и со временем ее стремление вернуться на родину для продолжения карьеры стало главной причиной их расставания. Однако существуют слухи, что пара на самом деле рассталась из-за измены Ярослава.

В конечном итоге артист подал на развод. Дочь Варя осталась с матерью, но Ярослав активно участвует в ее жизни и поддерживает семью.

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#брак
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#shaman
Врачи планировали обсудить новый план лечения Мадянова перед его смертью
26 сентября 2024, 06:37

Фото: istock/anyaberkut

Российский актер Роман Мадянов, известный по сериалу «Солдаты», ушел из жизни 25 сентября на 63-м году после продолжительной борьбы с раком легких.
Незадолго до его смерти врачи планировали провести консилиум для обсуждения новой тактики лечения, сообщает Telegram-канал Mash.

Медики также готовились к госпитализации Мадянова для очередного курса химиотерапии. Сообщается, что в течение последнего года актер ежемесячно проходил лечение в больнице, пытаясь справиться с болезнью, которая прогрессировала с 2020 года. Врачи обнаружили метастазы в почках, селезенке и печени, а состояние артиста ухудшалось с каждым месяцем.

Мадянов оставил яркий след в российском кинематографе, и его кончина стала большой утратой для поклонников и коллег по цеху.

Напомним, советского и российского актера театра и кино Романа Мадянова похоронят в селе Малахово Раменского городского округа в Московской области. Об этом со ссылкой на родственников сообщает телеграм-канал SHOT. Церемония прощания, уточняется, пройдет в городе Бронницы в пятницу, 27 сентября.

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«Интим на камеру»: что муж Кати Лель сделал с домработницей «в метре от детей» и как она жила в браке
25 сентября 2024, 17:45

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

В январе этого года певица Катя Ляль рассталась со своим мужем, бизнесменом Игорем Кузнецовым, с которым прожила 15 лет. Эта новость стала неожиданностью для многих, ведь их отношения считались одними из самых крепких в российском шоу-бизнесе. Однако за внешним благополучием скрывались серьезные проблемы, включая измены и алкогольную зависимость супруга. О том, с чем артистка столкнулась в браке с известным предпринимателем расскажет редакция «Радио 1».

Откровения Кати Лель о жизни с мужем

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Недавно в одном из шоу Катя Лель призналась, что с самого начала знала о любовных похождениях Кузнецова, но пыталась сохранить отношения. Супруг регулярно флиртовал с другими женщинами по телефону, не скрывая этого от неё.

Проблемы не возникли внезапно — Лель замечала неладное и неоднократно обсуждала это с мужем. Каждый раз он клялся, что больше такого не повторится, и она прощала его, но вскоре всё начиналось заново. По словам артистки, причиной всему была алкогольная зависимость мужа, из-за которой он терял контроль над собой. В моменты опьянения его наглость доходила до того, что он флиртовал с женщинами прямо в туалете, и Катя слышала это.

«Когда он был в таком состоянии, терял контроль. И он начинал играть в телефоне с разными женщинами, вечная игра, понимаешь? И ты это слышишь. По ночам ты слышишь», — поделилась артистка.

Сам Кузнецов после каждого своего «похода в туалет» настойчиво отрицал, что общался с женщинами. Ситуация становилась всё более напряжённой, и Лель решила записывать его разговоры с незнакомками, чтобы потом показать ему. В таких случаях ему было уже трудно отвертеться.

«Там не было никаких границ», — рассказывает певица о реакции мужа.

Как выяснилось, Кузнецов был абсолютно уверен, что его никто не подслушивает. Артистке было крайне неприятно и больно слышать его разговоры за своей спиной, но она до сих пор помнит каждую фразу из того, что он говорил. По её словам, для него это всё было просто игрой, а тексты почти не отличались для каждой новой знакомой.

«Он думал, что никто его не слышал. И один текст со всеми, я его уже наизусть выучила. Это вечная игра. Он в этом кайфовал, развлекался. Поэтому я поблагодарила и отпустила», — рассказала исполнительница.


Узнала об измене по видеокамерам



Лель сообщила, что узнавала об изменах мужа не только по телефонным разговорам, но и благодаря видеокамерам. Кузнецов любил проводить время с женщинами в ночных клубах.

По словам Лель, она узнала об одной из измен, просмотрев записи с камер видеонаблюдения в развлекательном заведении, где ее муж был замечен с очередной женщиной. В тот момент он был пьян и не контролировал свои действия. Певица считает, что таким образом он пытался самоутвердиться, демонстрируя свою популярность среди женщин. Тем не менее, в тот раз она решила простить его.

«Видела на камерах интим с другой женщиной, когда он был в клубе. Простила и дала шанс. Когда человек, выпивая, теряет полностью контроль над собой, он не понимает, что делает. Он так самоутверждался, хотя бы в чем-то себя выражал. Герой-любовник, на которого западают женщины, такой красоты мужчина», — рассказывала певица.
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Кузнецов уверял Лель, что не помнит большинства таких эпизодов и отрицал измены. Певица многократно пыталась помочь ему справиться с зависимостью, но он не признавал проблемы и не считал себя алкоголиком.

Однако проблемы не ограничивались лишь флиртом в состоянии опьянения. Лель была в шоке, когда узнала, что муж домогается персонала их дома на глазах у их дочери Эмилии. Долгое время она не могла понять, почему домработницы уходят без объяснений, пока все не встало на свои места.

«В метре от ребенка. Пока я в другой комнате, он приставал, домогался. В том-то и дело. Зачем эта игра нужна? Для чего? Что за азарт такой?» — вспомнила артистка.

В декабре 2023 года Лель окончательно разорвала отношения с супругом во время отдыха в спа-отеле.

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#дети
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#алкоголизм
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«Ноги все время врозь»: какой компромат Прилучный готовит на Муцениеце и за что хочет забрать детей
25 сентября 2024, 14:48

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Между бывшими супругами Павлом Прилучным и Агатой Муцениеце вновь разгорается скандал. Стало известно, что актриса намерена через суд потребовать у экс-возлюбленного миллионы рублей в качестве алиментов. Тем временем, звезда сериала «Мажор» заявил о намерении обнародовать некий компромат на бывшую супругу. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Муцениеце потребовала у Прилучного баснословные алименты


Павел Прилучный и Агата Муцениеце уже четыре года в разводе, но до сих пор не могут договориться по поводу алиментов на своих совместных детей. После разрыва актер выплачивал по 50 тысяч рублей в месяц на Мию и Тимофея, но эта сумма не устроила Агату. В 2023 году она подала иск с просьбой увеличить алименты. Весной суд удовлетворил её требование, однако теперь Павел пытается оспорить это решение, утверждая, что берет на себя все расходы детей во время их путешествий.

Агата в ответ напомнила, что обучение детей также требует значительных финансовых затрат. Мия и Тимофей учатся в элитной подмосковной школе, за что актриса платит 1,6 миллиона рублей в год.

«Хочу дать совет мужчинам, которые разводятся. Дорогие мужчины, если вы развелись и у вас остались детки от брака, знайте: когда вы платите за школу и за кружки ваших детей, когда вы платите алименты в полном размере, а не 100 тысяч рублей в месяц, например, то вы платите за своего ребенка. Когда вы отказываетесь это делать, то вы делаете плохо не матери — вы делаете плохо ребенку», — высказалась Агата в Сети.

По информации источника «Комсомольской правды», после выхода сериала «Жизнь по вызову» у Прилучного выросли гонорары за съемочный день. Раньше ему платили 500 тысяч рублей, а сейчас — почти 800 тысяч рублей в день. Таким образом, Агата хочет вместо привычных 100 тысяч рублей в месяц более весомые алименты — по миллиону рублей в месяц на каждого ребенка.

Фото: соцсети А. Муцениеце


Компромат на Агату Муцениеце


Собеседник издания «Комсомольская правда» сообщил, что Павел Прилучный готов обнародовать компромат на Муцениеце в суде. По словам приятеля знаменитости, звезда «Мажора» выбрал такой вариант, поскольку планирует забрать у бывшей супруги опеку над наследником. При этом младшая дочь останется жить с матерью.

«Паша даже готов предоставить суду какой-то компромат на Агату, мол, она далеко не образец морали», — отметил знакомый актрисы.

Муцениеце раскритиковали за откровенное фото


Агата Муцениеце показала поклонникам откровенные фото с игрушкой-инопланетянином. Мнения подписчиков актрисы о ее новых снимках разделились. Одни восхищаются тем, как звезда сериала «Закрытая школа» раскрылась после скандального развода, считая, что Прилучный мог ограничивать ее активность и требовать носить более скромную и закрытую одежду. Другие считают кадры слишком откровенными и провокационными, особенно для 35-летней матери, которая успела побывать в роли ведущей самой популярной детской телепередачи страны.

«Почему у нее все время ноги врозь? И как вообще можно идти из полуголого кабаре в детскую передачу?», «Волочкову вызывали?», «Как будто реклама дамы по вызову, не иначе», — пишут комментаторы.

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#дети
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Секрет семейного счастья от Слепакова и беременная Почепа: как прошла премьера комедии «Беляковы в отпуске»
25 сентября 2024, 12:10

Фото: Радио 1

В Москве в кинотеатре «Художественный» состоялась премьера новой комедии Александра Назарова «Беляковы в отпуске», которая выйдет в широкий прокат 26 сентября. Главные роли исполнили актеры Сергей Светлаков, Андрей Мерзликин, Мария Горбань, Светлана Листова и Саша Новиков. О том, кто из знаменитостей посетил красную дорожку и какими событиями из своей жизни они поделились с журналистами расскажет редакция «Радио 1».

Сюжет фильма «Беляковы в отпуске»


Комедия, дебют которой состоялся 24 сентября, рассказывает историю Сергея Юрьевича Белякова, знакомого многим россиянам по проекту «Наша Russia». Главный герой (Сергей Светлаков) отправляется в Турцию со своей семьей. Однако, из-за путаницы с датами, он случайно забронировал отель на следующий год. В результате Беляковым нужно искать временное жилье, скрываясь от управляющего отеля, который стремится отправить их обратно в Россию, а также притворяться успешной семьей перед своими старыми друзьями.

Хотя события фильма разворачиваются за границей, съемки проходили в Краснодарском крае, что вызвало шутливые комментарии со стороны Сергея Светлакова во время презентации.

«Вся съемочная группа провела практически все лето на побережье Краснодарского края. Удивительно, но самой заметной фигурой в нашем фильме оказался именно Краснодарский край, который сыграл Турцию», — отметил шоумен, добавив, что команде удалось создать легкую и действительно веселую комедию.

Эти слова подтвердила и Тина Канделаки, заметив, что давно не смеялась так, как во время просмотра «Чебурашки».

Как прошла премьера


Поддержать звезду ТНТ Сергея Светлакова пришла его супруга Антонина. Пара вместе 13 лет и воспитывает двоих сыновей. Секретом семейного счастья главный герой фильма «Беляковы в отпуске» поделился с журналистами.

«Со временем надо учиться договариваться и двигаться друг к другу, прощать. На протяжении веков ничего не менялось», — рассказал Светлаков.

Он также сообщил, что хотя фильм выйдет в широкий прокат только 26 сентября, уже планируется масштабное продолжение «Беляковых в отпуске».

«Вторая часть будет сниматься в Турции, и мы пригласили Бурака сыграть мужа героини Маши Горбань. Но сначала давайте насладимся первой частью», — сказал Светлаков.

Фото: Радио 1

Актриса Мария Горбань, исполнившая роль обеспеченной подруги семьи Беляковых, вышла на красную дорожку в сопровождении мужа и дочери. Актриса отдала предпочтение приталенному черному платью с кожаными вставками и «мокрой» укладке с выпущенной у лица прядью.

«Я очень люблю Сергея Светлакова, мы сдружились, было интересно с ним поработать, как с актером, потому что раньше я работала с ним, как с продюсером», — призналась актриса.
Супругу Светлакова сыграла Светлана Листова. А роль экранного сына исполнил Саша Новиков. Кстати, Саша уже во второй раз играет сына Сергея Светлакова.

Фото: Радио 1

«Мы визуально похожи, и, наверно, у нас случился какой-то творческий мэтч. Мне нравится, что Сергей Юрьевич производит в кадре и вне кадра — и как продюсер, и как юморист. А ему, видимо, нравится, как я выполняю свои актерские обязанности», — рассказал 20-летний Новиков.

На красной дорожке также появилась директор ТНТ Тина Канделаки, которая является продюсером комедии «Беляковы в отпуске». По ее мнению, фильм стал одним из самых добрых, вышедших в этом году.

Фото: Радио 1

«Я считаю, что это одна из самых добрых комедий, вышедших в этом году. Вы получите массу положительных эмоций — в некоторых моментах будете смеяться, а в других даже заплачете. Уверена, вы узнаете себя, особенно в сценах, связанных с Турцией, — отметила Канделаки.
На мероприятии также присутствовала 40-летняя Оксана Почепа, более известная под именем Акула. Звезда начала 2000-х, пришедшая с супругом Игорем Бабаевым, продемонстрировала заметно круглившийся живот. Вскоре певица станет мамой в первый раз.

«Буквально через 25 дней я подарю этому миру прекрасное чудо. Ждем девочку, у нас будет принцесса — Раиса Игоревна Бабаева - Почепа», — поделилась артистка.
Среди приглашенных гостей можно было увидеть Дмитрия Маликова, Сергея Комарова, Марию Кравченко и многих других.

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«Мама, у тебя есть дочь»: почему дети Бородиной недовольны ее романом с Сердюковым и кто назвал его альфонсом
24 сентября 2024, 17:54

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Телеведущую Ксению Бородину раскритиковали в Сети за то, что она не замечает собственных дочерей и все свободное время уделяет новому избраннику Николаю Сердюкову. Замечание знаменитой родительнице даже сделала старшая дочь Маруся. О том, как изменились отношения Бородиной с дочерями после появления возлюбленного, расскажет редакция «Радио 1».

Новые отношения Бородиной


С популярным блогером Николаем Сердюковым Бородина вступила в отношения в конце этого лета. Многим мужчина показался недостойным Ксении. Его тут же стали подозревать в расчётливости и использовании знаменитости.
Вопреки слухам, возлюбленные продолжают делиться совместными фотографиями и публично заявлять о том, что они счастливы.

Дочь Бородиной сделала матери замечание


Накануне Ксения Бородина опубликовала в своей социальной сети видео, на котором видно, как она играет со своим возлюбленным. На видеозаписи Бородина и Сердюков должны были как можно быстрее ударить друг друга по рукам. Она громко реагировала и проявляла эмоциональную реакцию на действия Сердюкова. Старшая дочь Бородиной Маруся, наблюдая за происходящим, напомнила матери о том, что на втором этаже спит их младшая дочь.

«Мам, не забывай, что у тебя еще одна дочь, и она спит наверху», — заметила Маруся.

Несмотря на это, девочку все же разбудили, и она пришла вниз, чтобы присоединиться к веселью.

Фото: соцсети К. Бородиной

Реакция общественности


Подписчики теледивы выразили недовольство поведением любимицы. Бородину упрекнули в том, что она выставляет свой роман на показ и не занимается детьми.

«Маруся молодец, напомнила матери, что у них есть другая дочь, которая спит, а Бородина, похоже, не волнует это, она увлечена своей романтической игрой. Прямо-таки мать года», — высказались подписчики.
На подобные комментарии поклонников Ксения Бородина реагирует остро, напоминая, что это ее личная жизнь и советов от посторонних людей она не просит.


Бывшая супруга Сердюкова


Николай Сердюков до 2021 года состоял в браке с блогером и звездой шоу «Звезды в Африке» со Ставрополья Алиной Акиловой. У пары родилась дочь Николь, но даже ребенок не смог сохранить их семейное счастье. 8 сентября 2021 года Алина выставила публикацию в своих социальных сетях с подписью: «Мы с Колей развелись».

Обиженная женщина не раз нелицеприятно высказывалась о бывшем муже, называя его альфонсом, абьюзером и тираном.

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«Раздевайся давай»: почему Шнуров разводится с дочерью миллионера и как будет делить имущество
24 сентября 2024, 13:46

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Дочь уральского бизнесмена и миллиардера Валерия Абрамова Ольга инициировала развод с мужем, 51-летним музыкантом Сергеем Шнуровым. О том, что стало причиной разлада в семье и какое имущество намерены делать супруги расскажет редакция «Радио 1».

Брак Шнурова с Абрамовой и развод


По информации из картотеки Хамовнического суда Москвы, заявление о расторжении брака было подано еще 16 сентября. На 3 октября назначена первая беседа со Шнуровыми. Известно, что инициатором развода стала 33-летняя жена артиста, с которой он состоял в браке с 2018 года.

У супругов родились двое детей — и, по сообщениям СМИ, накопилось имущество на 1 млрд рублей.

Согласно данным из открытых источников, Шнуров владеет тремя квартирами в элитных районах Санкт-Петербурга, а его супруга Ольга – собственница двух апартаментов в Москве.

Прежде, в беседе с журналом Voice Шнуров поделился, что в их отношениях нет единоличного лидера и сравнил свой брак с женой с работой парламента. При этом, как отметил Шнуров, финансовыми вопросами они старались заниматься совместно.

«Не могу сказать, что я полностью управлю или она — тоже нет, такого нет. Это касается крупных расходов. А по мелким затратам — каждый может тратить свои деньги как хочет», — пояснял музыкант.


Где сейчас живет Шнуров


В ноябре 2023 года распространилась информация, что артист тайно переехал в Германию вместе с семьей, приобрел там жилье и уже перевез вещи. Об этом рассказала мать бывшей помощницы музыканта Анастасии Кулигиной Валентина. Также она сообщила, что Шнуровы почти все время живут в ФРГ, а в России у них остался только обслуживающий персонал.

«Может, из-за спецоперации решили туда поехать, как и остальные? У жены Шнурова папа — миллиардер. Деньги у них есть, почему бы и нет? Они, по-моему, и сейчас уехали туда», — рассуждала Валентина о причинах переезда.

При этом сам Шнуров данную информацию опровергал, заверив поклонников, что не менял место жительства и не планирует этого делать.

«Я никуда не уезжал и не собираюсь. Просто недобросовестные люди через средства массовой информации распространяют слухи, чтобы подорвать мою репутацию и повлиять на судебное разбирательство. Ничего нового. За последний год, судя по новостям, я, похоже, эмигрировал не менее пяти раз», — прокомментировал артист.


Сколько зарабатывает Шнуров


Летом в прессе появилась информация о гонорарах Шнурова за его выступления на корпоративных мероприятиях. Сообщалось, что фронтмен группы «Ленинград» получает за такие концерты около $250 тысяч (примерно 21 миллион рублей). При этом, как утверждают источники, у исполнителя имеется значительная задолженность по налогам, которая может составлять миллионы рублей.

По информации телеграм-канала «Mash», Шнуров не расплатился с налоговыми органами на сумму 4,5 миллиона рублей.

«Я всегда соблюдаю сроки уплаты налогов. Скриншот, который вы видите, — старый, из моего личного кабинета. Налоги за первый квартал текущего года уже уплачены. Как этот документ попал к журналистам, — вопрос открытый», — опроверг слухи о долгах музыкант.
Однако в настоящее время у музыканта действительно нет крупных проектов. Группа «Ленинград» больше не пользуется популярностью, заявок на проведение корпоративов становится меньше.

Причины развода Шнурова с супругой


Несмотря на то, что артист не давал комментариев по поводу бракоразводного процесса с женой, общественность уверена – дело в пристрастии музыканта к алкоголю.

Прежде, о том, что он позволял прийти выпившим на съемочную площадку, заявляла его бывшая избранница Оксана Акиньшина.

«Этот дурак явился на съемки пьяный, просто никакой... А потом я уже осталась в его номере. «Ну чего? Раздевайся давай!» И дело пошло», — поделилась Акиньшина подробностями начала отношений со Шнуровым.
Однако журналистка Ксения Собчак обвинить в семейном разладе пары поспешила нынешнюю супругу Шнурова. По мнению Собчак, Абрамова «все загубила», потому запрещала Шнурову поддерживать с кем-либо дружеские отношения. В том числе, из-за нее артист якобы не общался с концертным директором, который занимался организацией выступлений.

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«Поддаются соблазнам»: Психолог выявил причину развода Шнурова с Абрамовой
Психолог Альская о разводе Шнурова: ему со своей величины тяжело подстраиваться под семью
24 сентября 2024, 12:10

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров разводится со своей четвертой женой Ольгой Абрамовой. Неделю назад заявление о расторжении брака поступило в судебный участок № 425 по ЦАО. Беседа назначена на начало октября.
Судя по тому, что заявление будет рассматривать мировой судья, делить имущество супруги не планируют. Ольга стала женой Сергея Шнурова после его расставания с Матильдой. Пара тайно поженилась почти 6 лет назад, в браке у Шнуровых появились двое детей. Ольга младше Сергея на 18 лет.

Напоминаем, что у артиста также есть 31-летняя дочь Серафима от Марии Исмагиловой и 24-летний сын Аполлон от второй жены Светланы Костицыной.

Психолог-сексолог, семейный терапевт, руководитель психологического центра «Ода» Екатерина Альская в беседе с «Радио 1» предположила, что Сергею Шнурову в силу своего взрывного характера, известности и величины трудно подстраиваться под семью и желания жен, поэтому и происходят разводы.

«Безусловно, характер человека влияет на семейную жизнь, ведь семья — это способность договариваться друг с другом, подстраиваться друг под друга, где-то присмирять свой эгоизм. Сергей — звезда высокой величины, он привык к определенному вниманию и поведению в обществе. И скорее всего ему сложно подстраиваться под быт, детей, под то, что не нравится женщинам. Мы же знаем, что жены периодически «пилят мозг» мужчинам, хотят получить что-то свое, больше внимания», — объяснила эксперт.
Однако она уверена, что такое «пиление» является подтверждением того, что в браке каждый хочет удовлетворить свои потребности.

«Ради этого человек и вступает в брак, а что он получает в процессе взаимодействия… от этого и зависит исход: либо длительный счастливый брак, либо расход», — сказала собеседница.

По ее словам, брак с любой известной личностью сложен, потому что человек добился высоты, вокруг него много искушений, запретов и слабостей, которые хочется попробовать.

«Брак с известной личностью — это определенное служение человеку. Иногда у тех, у кого не сильная воля, поддаются соблазнам. И люди, соглашаясь на такой брак, изначально знают , какой перед ними человек, но хотят исправить и поменять. Если у этого мужчины было три или четыре брака до, какие основания полагать, что этот будет постоянным? Это надо воспринимать просто как совместно прожитый промежуток времени», — сказала психолог.

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«Грязные руки Пугачевой»: почему отменяют концерты SHAMANа и кто к нему «пристроился сзади»
24 сентября 2024, 11:36

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, продолжает сталкиваться с трудностями на своем жизненном пути. Ранее ему публично объявили бойкот некоторые представители российского шоубиза, а сейчас артист лишается концертов, гонорары за которые оцениваются в миллионы рублей. О том, почему выступления SHAMANа отменили сразу в нескольких российских городах и в чем его обвинил сбежавший из России юморист Максим Галкин* расскажет редакция «Радио 1».

Отмена концертов SHAMANа


С началом осени знаменитый артист анонсировал старт яркого тура «Победа!», который включает более 100 концертов в разных уголках страны. Города, такие как Екатеринбург, Тюмень, Нижний Новгород и Тверь, с нетерпением готовились к приему артиста.

«Сентябрь задаст тему победы для всей страны», – заявлял артист перед началом гастрольного тура.

За билетами на концерт SHAMANа выстраивались очереди, поклонники артиста ждали встречи с кумиром, как вдруг появилась информация об отмене выступлений. Сначала стало известно, что не состоится его концерт в Ставрополе. Позже аналогичные сообщения пришли из Нижнего Тагила и Магнитогорска.

Во всех случаях указывались неопределенные «технические причины». Сам артист пока не высказался по поводу последних событий.

В социальных сетях огромное количество людей выражает свое недовольство отменой концертов, однако поклонники с пониманием относятся к произошедшему и стремятся поддержать кумира.

«Не стоит отменять выступления патриотов!», «Все очень похоже на спланированную акцию старых зажравшихся «звезд» и их продюсеров. Вытесняют успешного конкурента. Грустно на это смотреть, вызывает злость», «Родной! Вперед и только вперед! Назло врагам!» – пишут комментаторы.

Отношение к SHAMANу коллег по сцене


Поклонники творчества Ярослава Дронова нашлись сразу. В том числе его многие с теплом приняли в шоубизе. Однако нашлись и те, с кем у патриотичного исполнителя отношения не сложились. Так, во время съемки новогоднего Голубого Огонька коллеги устроили бойкот Ярославу Дронову. С певцом никто из артистов старался не общаться и не здороваться.

Поклонники артиста связали это с элементарной завистью, а некоторые предположили, что это происки примадонны Аллы Пугачевой.

«Это Пугачева пытается добраться до него своими грязными руками. Ярослав! Не поддавайся», – призывает общественность.

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Слухи о том, что бойкот певца как-то связан с Аллой Пугачевой и его творчество обсуждается в звездном семействе, подогрело недавнее высказывание Максима Галкина*.

«Молодые артисты наступают на пятки. Я так и представил, как SHAMAN бегает и кричит: «Встанем». Сзади пристроились Гагарина, Лазарев, у всех лица перекошены», – заявил комик.

Впрочем, Ярослав Дронов на подобные высказывания всегда отвечал очень спокойно. По его словам, такое внимание к творчеству говорит лишь о том, что оно никого не оставляет равнодушным.

На слухи о том, что якобы никто из артистов не хочет выступать на одной сцене с музыкантом, исполнитель поспешил ответить тем, что ни один из его коллег ни разу не говорил ему об этом в лицо – как оказалось, пустые слухи разводят недоброжелатели, чтобы подпортить репутацию заслуженного артиста РФ, отмечал он.

При этом достаточно и тех, кто неоднократно выражал Ярославу Дронову поддержку.

«Ярослав много раз делился, как трудно было пробиваться. Начать карьеру в шоу-бизнесе с народной музыкой особенно сложно», — отмечала певица Татьяна Куртукова.

Григорий Лепс тоже лестно высказался о молодом исполнителе, заявив, что SHAMAN — это одарённый и приятный человек, чей голос — настоящий дар природы.

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* внесен в реестр иностранных агентов Министерством юстиции РФ
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«Неблагодарный идиот»: в каком грехе обвинили Галкина* и почему Пугачева на самом деле хочет вернуться в Россию
23 сентября 2024, 15:06

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Комик и телеведущий Максим Галкин* поддерживает не только украинские вооруженные силы, но и армию Израиля, которая наносит удары по гражданским лицам в Газе, на что особое внимание обратил пранкер Сорян, пожелав юмористу и всей его семье непростых времен. Какую судьбу супругу Пугачевой пророчат звезды отечественного шоубиза расскажет редакция «Радио 1».

Галкин* поддержал Израиль


Некоторое время назад Максим Галкин* публично сообщил о том, что инвестировал собственные сбережения «на победу Израиля». При этом после начала активных боевых действий на Ближнем Востоке стремительно покинул пристанище.

«Мы все стали свидетелями блестящей операции израильских спецслужб. Но до окончательной победы над терроризмом еще далеко. Давайте поддержим ЦАХАЛ. Мы верим в наших солдат! Израиль победит!» – написал тогда Галкин* в своих социальных сетях.

На пост в поддержку Израиля вскоре обратил внимание пранкер Сорян.
«Очень надеюсь, что в скором времени всю семью Галкина* ожидают очень непростые времена со стороны российских правоохранительных органов. Это не только коснется брата, но и супруги комика. Следующее публичное признание – помощь ВСУ! Поверьте на слово. Галкин* и его семья ненавидят все русское. Они пользуются русскоязычным населением во всех точках мира», – возмутился блогер.

Пользователи Сети поддержали Соряна и отметили, что комику-иноагенту хватает смелости только в социальных сетях, а на деле он «мечется по сторонам».

«Галкин* смелый только у себя в постах, на самом деле, чуть что не так, где-то война и он начинает метаться по сторонам».

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Галкин* стремится оспорить статус иноагента


Несмотря на то, что Максим Галкин* неоднократно заявлял о намерении навсегда оборвать связь с Россией, он не оставляет попыток оспорить статус иноагента в суде. По мнению некоторых представителей отечественного шоубиза, это связано с намерением Аллы Пугачевой вернуться на Родину из-за стремительно ухудшающегося здоровья.

«Неблагодарный идиот»


Насчет скандальных заявлений телеведущего и его антироссийской позиции высказалась народная артистка РФ Татьяна Васильева, известная по фильмам Самая обаятельная и привлекательная», «Новый Одеон», «Дамский портной», «Закрытая школа».

«Он просто дурак. Иначе я не могу объяснить его поведение», – сообщила актриса aif.ru.

Она отметила, что в это сложное время артисты показали свое настоящее я. Предатели, как ненужный груз выплыли на поверхность. Галкину*, которому Россия обеспечила популярность, оказался «не помнящим родства».

«Неблагодарность, вот что это. Неблагодарный человек. Просто неблагодарный идиот!» – подчеркнула Васильева.
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* внесен в реестр иностранных агентов Министерством юстиции РФ
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