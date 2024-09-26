«Он знал, что я неравнодушна»: из-за кого SHAMAN разводится с женой и почему распался его первый брак

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев
Сразу ряд телеграм-каналов сообщает тревожную для поклонников SHAMANа новость – артист разводится. Ситуацию поспешила прокомментировать журналистка Ксения Собчак, отметив, что информация о бракоразводном процессе не подтверждена. О том, что на самом деле происходит в семье популярного артиста и связан ли с его возможным разводом поцелуй с Мией Бойка расскажет редакция «Радио 1».
SHAMAN разводится с женой
Нынешней супругой SHAMANа является топ-менеджер компании «МегаФон», заместитель гендиректора по стратегическим коммуникациям и продвижению бренда компании Елена Мартынова. Супруга старше молодого певца на 14 лет. Пара узаконила отношения в 2017 году. Прежде артист рассказывал, что ему всегда было интересно с женщинами, которые несколько старше его.
Елена Мартынова ведет непубличный образ жизни: она редко появляется на общественных мероприятиях вместе с мужем и предпочитает оставаться вне поле зрения прессы. Слухи о том, что пара подала на развод, появились вечером 25 сентября. При этом сам SHAMAN никак эту информацию не комментировал.
Причины развода
Пользователи Сети активно обсуждают возможные причины разрыва пары. Одни полагают, что Ярослав Дронов (SHAMAN) перестал уделять время семье из-за стремительно растущей популярности, в то время как другие высказывают предположение о том, что певец увлекся другой женщиной.
Оказалось, что обе версии не совсем беспочвенны.
Ранее Ярослав лично признавался в том, частые гастроли стали причиной его расставания с любимой. Как следствие, у них остается крайне мало времени, чтобы провести его наедине.
«Я практически не бываю в Москве, так как постоянно в разъездах по своей родной стране», — сообщил артист журналистам.
Ситуацию с возможным разрывом пары прокомментировала Ксения Собчак.
«Вижу в ленте анонимные каналы, которые пишут, что певец SHAMAN находится в бракоразводном процессе со своей супругой и крутой пиарщицей, сделавшей ему карьеру, Еленой Мартыновой. Не знаю, правда или нет, анонимным каналам традиционно веры нет, но против воли в голове зреет вопрос...», — написала журналистка.
Поцелуй с Мией Бойка
Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
В начале лета в соцсетях активно обсуждали неожиданный поступок 32-летнего Ярослава Дронова на красной дорожке одной из музыкальных премий.
SHAMAN, проходя мимо певицы Мии Бойка, вдруг остановился и поцеловал её в шею. Девушка сначала смутилась, но затем рассмеялась и отшутилась. Многие журналисты после этого предположили, что между звёздами существует нечто большее, чем просто дружба.
«Это была просто магия камер. Я подошёл к человеку, которого увидел, и чмокнул... Как обычный приветственный поцелуй. Поскольку это было неожиданно, человек дернулся, и поцелуй оказался ниже. Это было просто приветствие, такое настроение было. Я промахнулся, хотел поцеловать в щёку», – объяснился тогда SHAMAN.При этом у Мии Бойко была своя версия произошедшего.
«Я растерялась. В тот момент мы впервые так близко общались. Он знал, что я неравнодушна. Я несколько раз говорила, что он потрясающе поёт, талантливый и очень харизматичный артист, и, видимо, это сыграло свою роль», – призналась артистка в одном из телешоу.
Первая жена SHAMANа Марина Рощупкина
Тем не менее, несмотря на трогательную историю любви, их брак оказался под угрозой. После переезда Ярослава в Москву для учебы в Гнесинке разлука стала серьезным испытанием для молодой семьи. Марина осталась в Новомосковске, и со временем ее стремление вернуться на родину для продолжения карьеры стало главной причиной их расставания. Однако существуют слухи, что пара на самом деле рассталась из-за измены Ярослава.
В конечном итоге артист подал на развод. Дочь Варя осталась с матерью, но Ярослав активно участвует в ее жизни и поддерживает семью.
Читайте также:
«Интим на камеру»: что муж Кати Лель сделал с домработницей «в метре от детей» и как она жила в браке
«Ноги все время врозь»: какой компромат Прилучный готовит на Муцениеце и за что хочет забрать детей
«Грязные руки Пугачевой»: почему отменяют концерты SHAMANа и кто к нему «пристроился сзади»
Анастасия Хохлова