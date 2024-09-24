«Грязные руки Пугачевой»: почему отменяют концерты SHAMANа и кто к нему «пристроился сзади»

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков
Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, продолжает сталкиваться с трудностями на своем жизненном пути. Ранее ему публично объявили бойкот некоторые представители российского шоубиза, а сейчас артист лишается концертов, гонорары за которые оцениваются в миллионы рублей. О том, почему выступления SHAMANа отменили сразу в нескольких российских городах и в чем его обвинил сбежавший из России юморист Максим Галкин* расскажет редакция «Радио 1».
Отмена концертов SHAMANа
С началом осени знаменитый артист анонсировал старт яркого тура «Победа!», который включает более 100 концертов в разных уголках страны. Города, такие как Екатеринбург, Тюмень, Нижний Новгород и Тверь, с нетерпением готовились к приему артиста.
«Сентябрь задаст тему победы для всей страны», – заявлял артист перед началом гастрольного тура.
За билетами на концерт SHAMANа выстраивались очереди, поклонники артиста ждали встречи с кумиром, как вдруг появилась информация об отмене выступлений. Сначала стало известно, что не состоится его концерт в Ставрополе. Позже аналогичные сообщения пришли из Нижнего Тагила и Магнитогорска.
Во всех случаях указывались неопределенные «технические причины». Сам артист пока не высказался по поводу последних событий.
В социальных сетях огромное количество людей выражает свое недовольство отменой концертов, однако поклонники с пониманием относятся к произошедшему и стремятся поддержать кумира.
«Не стоит отменять выступления патриотов!», «Все очень похоже на спланированную акцию старых зажравшихся «звезд» и их продюсеров. Вытесняют успешного конкурента. Грустно на это смотреть, вызывает злость», «Родной! Вперед и только вперед! Назло врагам!» – пишут комментаторы.
Отношение к SHAMANу коллег по сцене
Поклонники творчества Ярослава Дронова нашлись сразу. В том числе его многие с теплом приняли в шоубизе. Однако нашлись и те, с кем у патриотичного исполнителя отношения не сложились. Так, во время съемки новогоднего Голубого Огонька коллеги устроили бойкот Ярославу Дронову. С певцом никто из артистов старался не общаться и не здороваться.
Поклонники артиста связали это с элементарной завистью, а некоторые предположили, что это происки примадонны Аллы Пугачевой.
«Это Пугачева пытается добраться до него своими грязными руками. Ярослав! Не поддавайся», – призывает общественность.
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
Слухи о том, что бойкот певца как-то связан с Аллой Пугачевой и его творчество обсуждается в звездном семействе, подогрело недавнее высказывание Максима Галкина*.
«Молодые артисты наступают на пятки. Я так и представил, как SHAMAN бегает и кричит: «Встанем». Сзади пристроились Гагарина, Лазарев, у всех лица перекошены», – заявил комик.
Впрочем, Ярослав Дронов на подобные высказывания всегда отвечал очень спокойно. По его словам, такое внимание к творчеству говорит лишь о том, что оно никого не оставляет равнодушным.
На слухи о том, что якобы никто из артистов не хочет выступать на одной сцене с музыкантом, исполнитель поспешил ответить тем, что ни один из его коллег ни разу не говорил ему об этом в лицо – как оказалось, пустые слухи разводят недоброжелатели, чтобы подпортить репутацию заслуженного артиста РФ, отмечал он.
При этом достаточно и тех, кто неоднократно выражал Ярославу Дронову поддержку.
«Ярослав много раз делился, как трудно было пробиваться. Начать карьеру в шоу-бизнесе с народной музыкой особенно сложно», — отмечала певица Татьяна Куртукова.
Григорий Лепс тоже лестно высказался о молодом исполнителе, заявив, что SHAMAN — это одарённый и приятный человек, чей голос — настоящий дар природы.
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* внесен в реестр иностранных агентов Министерством юстиции РФ
Анастасия Хохлова