SHAMAN отреагировал на слухи об отказах других артистов выступать с ним

Фото: РИА Новости/Александр Вильф
Российский певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, прокомментировал информацию о том, что другие отечественные артисты предположительно отказываются выступать с ним на одной сцене. Его высказывания цитирует РИА Новости.
Исполнитель отнес подобные новости к категории слухов, которые, по его мнению, иногда заполняют пустоту информационного пространства.
SHAMAN подчеркнул, что ни один из его коллег ни разу не высказывал ему лично о своем несогласии выступать с ним на одной сцене. Он предположил, что это может быть связано с отсутствием мужества у этих людей.
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«Если об этом говорят, значит, у людей не хватает остроты ощущений. Я это понимаю, так как любопытство и сплетни — это нормальное явление в человеческом обществе», — поделился музыкант.
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Артем Кузьмин