SHAMAN рассказал о планах в качестве доверенного лица Владимира Путина

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
Певец SHAMAN, ставший доверенным лицом президента РФ Владимира Путина, рассказал в беседе с РИА Новости, какими задачами планирует заняться.
Певец отметил, что в качестве доверенного лица президента он продолжит служить нашей стране, только будет делать это еще лучше, чем прежде. В интервью SHAMAN не стал разглашать каких-либо подробностей, подчеркнув, что скоро зрители все увидят сами.
Ранее сообщалось, что штаб кандидата в президенты РФ Владимира Путина сдал в Центризбирком подписи в его поддержку для регистрации на предстоящих выборах. В Центризбирком доставили девяносто пять коробок с подписными листами.
Напомним, выборы президента России впервые будут трёхдневными – они состоятся с 15 по 17 марта. Впервые Путин рассказал о своем решении выдвигаться на новый президентский срок в 2024 году герою ДНР Артёму Жоге в рамках общения после церемонии вручения медалей «Золотая звезда» Героям России.
Читайте также:
Штаб Путина сдал в ЦИК подписи в его поддержку для регистрации на выборах
В поддержку самовыдвижения Путина по всей стране собрали более 2,5 млн подписей
Группа избирателей поддержала выдвижение Путина кандидатом в президенты РФ
«Я поддерживаю выдвижение Владимира Путина на пост президента РФ, так как в это непростое для государства, да и всего мира, время, он неотступно ведет нашу страну к победе», — приводит слова музыканта РИА Новости.
Напомним, выборы президента России впервые будут трёхдневными – они состоятся с 15 по 17 марта. Впервые Путин рассказал о своем решении выдвигаться на новый президентский срок в 2024 году герою ДНР Артёму Жоге в рамках общения после церемонии вручения медалей «Золотая звезда» Героям России.
Читайте также:
Штаб Путина сдал в ЦИК подписи в его поддержку для регистрации на выборах
В поддержку самовыдвижения Путина по всей стране собрали более 2,5 млн подписей
Группа избирателей поддержала выдвижение Путина кандидатом в президенты РФ
Екатерина Коршунова