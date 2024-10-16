Shaman сможет производить водку и пену для ванн под брендом «Я русский»

Фото: РИА Новости/Александр Вильф
Певец Shaman (Ярослав Дронов) подал две заявки в Федеральную службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) на регистрацию бренда «Я русский». Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».
По данным Роспатента, первая заявка регистрируется по категориям, позволяющим производить и продавать алкогольные напитки, в частности, водку, сидры, медовуху, виски, ром и джин.
Под вторым аналогичным брендом будут возможны производство и продажа средств для личной гигиены (шампуни, гели для волос, пены для ванн, мыло, зубные порошки и другое), приборов для сексуальной активности, включая секс-игрушки и секс-куклы, а также различного научного и музыкального оборудования, продуктов питания и т.д. Помимо этого, под брендом можно заниматься организацией шоу-программ, проведением концертов, записью музыки и видео.
Как отмечает Агентство, заявка в Роспатент поступила от индивидуального предпринимателя Москвы Дронова Ярослава Юрьевича.
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Под вторым аналогичным брендом будут возможны производство и продажа средств для личной гигиены (шампуни, гели для волос, пены для ванн, мыло, зубные порошки и другое), приборов для сексуальной активности, включая секс-игрушки и секс-куклы, а также различного научного и музыкального оборудования, продуктов питания и т.д. Помимо этого, под брендом можно заниматься организацией шоу-программ, проведением концертов, записью музыки и видео.
Как отмечает Агентство, заявка в Роспатент поступила от индивидуального предпринимателя Москвы Дронова Ярослава Юрьевича.
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Анастасия Чинкова