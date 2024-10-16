Shaman сможет производить водку и пену для ванн под брендом «Я русский»

Реконструкцию тепловой сети завершили в городе Реутов, на время переподключения новой линии к котельной №2 в 44 многоквартирных домах по улицам Гагарина, Парковая, Победы, Советская и проспект Мира, а также в детских садах на проспекте Мира и улице Гагарина не будет отопления и горячей воды, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.