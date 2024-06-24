Мать Кадырова, SHAMAN и «теневой флот» Путина: кто вошел в 14-й пакет санкций ЕС

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Евросоюз принял 14-й пакет санкций против России. В список вошли артисты и бизнесмены. Кроме того, ограничения коснулись сферы финансов, торговли и энергетики. О новом пакете санкций ЕС в отношении РФ читайте в материале «Радио 1».
Какие артисты попали под санкции ЕС
В 14-й пакет санкций Евросоюза вошли 116 юридических и физических лиц. Среди них: российский певец Ярослав Дронов (Shaman), Полина Гагарина и актер Иван Охлобыстин. В документе ЕС указано, что в список ограничений деятели культуры попали из-за их участия «в мероприятиях в поддержку ВС РФ».
По мнению представителей объединения, артисты также осуществляют деятельность, «подрывающую территориальную целостность и независимость Украины». Также санкции ввели против ряда юридических лиц, в числе которых: «Уральские авиалинии», авиакомпании «судоходная компания «Совкомфлот», «Волга—Днепр» и детский лагерь «Артек».
Пополнили список ограничений и главком ВМФ России адмирал Александр Моисеев, глава Росимущества Вадим Яковенко, миллиардер Роман Троценко, посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, мать главы Чечни Рамзана Кадырова.
Кадыров прокомментировал внесение матери в санкционный список ЕС
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале подтвердил информацию о внесении его матери Кадыровой Аймани в санкционный список ЕС. Он выразил слова благодарности ЕС, назвав произошедшее приятным подарком. Глава республики заявил, что наложение ограничений на Аймани Кадырову говорит о признании ее заслуг в поддержке бойцов, проходящих службу на СВО, и их семей.
Shaman отреагировал на включение в санкционный список ЕС
Российский артист Ярослав Дронов (Shaman) лаконично прокомментировал свое включение в санкционный перечень ЕС цитатой из своей песни.
«Меня включили в санкционный список ЕС, потому что я русский», - написал певец в своем телеграм-канале.
Транзит российского СПГ
Евросоюз ввел санкции, касающиеся услуг по перегрузке СПГ на территории ЕС, если это связано с дальнейшей перевалкой в третьи страны. В соответствии с нововведением, реэкспорт российского топлива будет запрещен, при этом сам Евросоюз продолжит закупать газ в РФ. Также ЕС ввел запрет на поставку товаров для «Арктик СПГ-2» и «Мурманск СПГ».
Защита от обхода санкций
Евросоюз в 14-м пакете ограничений обратил внимание на недопущение обхода санкций дочерними компаниями стран-участниц союза. Также для предотвращения реэкспорта военных товаров, которые могут быть использованы Россией, ЕС вводит требование к операторам, продающим такие товары третьим странам, о внедрении механизмов должной осмотрительности.
Финансовые операции
Европейским организациям, которые осуществляют свою деятельность за пределами России, теперь запрещено использовать «Системы передачи финансовых сообщений» (СПФС), которая прежде была разработана Банком России.
Запрет на судоходство, полеты и передвижение на машинах
Советом ЕС также введены ограничительные меры против российских судов, которые принимают участие в СВО на Украине. К портам ЕС таким кораблям доступ будет закрыт. Также под санкции попали танкеры, входящие в «теневой флот» Путина. Входящие в него судна перевозят сжиженный природный газ через Европу в обход санкций.
Авиаполеты над пространством ЕС
Воздушное пространство Евросоюза теперь станет недоступным для всех самолетов и иных воздушных судов, используемых для нерегулярных рейсов. Это касается, в том числе, частных полетов на отдых или деловые встречи по заказу РФ.
Импортно-экспортный контроль
Также в 14-й пакет санкций ЕС вошел пункт, предполагающий запрет импорт гелия из России и экспорт в РФ марганцевых руд, определенных видов пластика, редкоземельных элементов и электронных компонентов.
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Анастасия Хохлова