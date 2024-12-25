Шампанист рассказал, как правильно хранить вино

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Новый год все ближе, а это значит, что многие заранее закупаются продуктами и напитками. Главное в этом — сохранить купленное в хорошем качестве до самого праздника.
Главный шампанист винодельческого предприятия «Фанагория» Александр Березов в беседе с «Радио 1» рассказал, как правильно хранить вино дома.
По его словам, если вы не планируете выпить бутылку с напитком в течение недели или двух, то обязательно нужно перевернуть ее горизонтально.
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«Вино правильно хранить в горизонтальном положении на пробке, потому что это живая материя. Вино дышит. Если мы будем долго держать бутылку на полке, тем более в квартире, где тепло, пробка быстро высохнет и газы вывернут, вино будет окисляться», — сказал эксперт.
По его словам, если вы не планируете выпить бутылку с напитком в течение недели или двух, то обязательно нужно перевернуть ее горизонтально.
«Если полностью вино не было выпито, то есть много специальных пробок. Можно закупорить бутылку и поставить в холодильник. За неделю с ней ничего не произойдет», — отметил шампанист.
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Анастасия Бондарева