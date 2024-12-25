Шампанист рассказал, как выбрать качественное вино на Новый год

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Приближается самый волшебный праздник в году — Новый год. Кто-то встретит праздник в ресторане или на вечеринке, а кто-то, по традиции, в семейном кругу. Главный атрибут стола — игристое вино. Традиция открывать напиток под бой курантов появилась еще в 20 веке.
Главный шампанист винодельческого предприятия «Фанагория» Александр Березов в беседе с «Радио 1» заявил, что вино нужно выбирать, ориентируясь на собственную душу.
По его рекомендациям, необходимо остерегаться покупок от непроверенных производителей и не экспериментировать, чтобы не было обманутых ожиданий в новогоднюю ночь.
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«Нужно прислушаться к себе и понять, чего мы хотим. Если нам нужно хорошее настроение, то следует обращать внимание на производителя и марку, потому что следящая за своей репутацией компания никогда не позволит себе выпустить брак — тем более к Новому году», — сообщил эксперт.
По его рекомендациям, необходимо остерегаться покупок от непроверенных производителей и не экспериментировать, чтобы не было обманутых ожиданий в новогоднюю ночь.
«Сейчас, перед Новым годом, очень много в СМИ всевозможных рейтингов по винам. Я думаю, что на них можно опираться и выбрать себе по душе и по финансовым возможностям. Есть недорогие и очень качественные игристые вина, как от крупных компаний, так и от небольших, но уже зарекомендовавших себя с хорошей стороны виноделен», — поделился Березов.
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Анастасия Бондарева