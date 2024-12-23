Врач объяснила, как выбрать безопасный алкоголь

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При выборе безопасного алкоголя для новогодних праздников следует отдавать предпочтение вину либо качественным дистиллятам без добавок, а также напиткам от проверенных брендов. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Ольга Майорова. По ее словам, наиболее безопасным алкогольным напитком является красное вино.
«Лучше выбирать напитки с минимальным количеством добавок, стабилизаторов и искусственных ароматизаторов. <…> Отдавайте предпочтение известным и проверенным брендам. Они обычно больше заботятся о своей репутации и контролируют качество продукции. Также обратите внимание на срок годности. Убедитесь, что срок годности продукта не истек или близок к окончанию. И убедитесь, что упаковка не повреждена», — поделилась специалист в беседе с «Газетой.Ru».В то же время важно следить за качеством и других традиционно новогодних продуктов. К примеру, в Кузбассе, как сообщает «Сiбдепо», с полок магазинов начали массово изымать смертельно опасные шпроты, из-за которых несколько человек получили тяжело отравление. Кемеровский Роспотребнадзор призвал жителей проверить свои холодильники.
«Обращаемся ко всем жителям Кузбасса, если вы обнаружили на прилавке или уже приобрели шпроты такой марки, то обязательно проверьте дату производства. Если продукт изготовлен 13.09.2024, то ни в коем случае не употребляйте данный продукт», — отметили в региональном надзорном органе.Читайте также:
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