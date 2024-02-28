Хирург Умнов заявил об опасности шампанского для женщин

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Преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов заявил, что злоупотребление шампанским может грозить для женщины выкидышами и аномалиями плода.
Поэтому, считает врач, крайне не рекомендуется пить напиток беременным женщинам и кормящим мамам.
Он добавил, что злоупотребление вином у беременных может обернуться ухудшением работы всех внутренних органов, в том числе и репродуктивной системы.
Ранее Александр Умнов заявлял, что шампанское вредно для здоровья, поскольку оно «бьёт» по печени и ухудшает зрение.
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«Шампанское противопоказано беременным и кормящим мамам. В период беременности оно влияет на ребенка, что может привести к рождению нежизнеспособных или появлению аномалий», — пояснил в беседе с NEWS.ru Умнов.
Ранее Александр Умнов заявлял, что шампанское вредно для здоровья, поскольку оно «бьёт» по печени и ухудшает зрение.
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Мелисса Тимофеева