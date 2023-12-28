Шантаж, скандал с наркотиками и публичный дом: причины смерти звезды «Паразитов»

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Актер из корейского фильма «Паразиты», получившего премию «Оскар» Ли Сон Гюн найден мертвым в Сеуле. Известно, что в отношении артиста велось расследование. Правоохранители обвиняли Ли в употреблении запрещенных веществ. О загадочных обстоятельствах гибели актера и о скандальных фактах его биографии, расскажет редакция «Радио 1».
Звезда «Паразитов» найден мертвым в машине
Тело южнокорейского актера было найдено в автомобиле в парке Сеула 27 декабря. Прежде в правоохранительные органы обратилась супруга 48-летнего мужчины. Она рассказала, что нашла предсмертную записку после того, как Ли ушел из дома. Обстоятельства гибели артиста по-прежнему остаются неизвестны, его тело направлено на медицинскую экспертизу. Представители полицейского участка в настоящее время отказываются от комментариев.
Ли Сон Гюн: биография, фильмы
Ли Сон Гюн родился 2 марта 1975 года в Сеуле. С раннего детства он мечтал о карьере спортсмена и делал успехи в баскетболе. После окончания школы будущий актер устроился осветителем в драматический кружок. Однажды ему пришлось заменить товарища на сцене, после чего Ли принял решение о том, что готов посвятить свою жизнь актерскому мастерству.
Сначала Ли исполнял небольшие роли, снимался в рекламе, затем его талант был замечен крупными кинокомпаниями. За роль в фильме «Пхаджу» (2009) он был удостоен номинации «лучший актер». Уже через год он получил роль шеф-повара в сериале «Паста», которая принесла ему широкую известность в Южной Корее.
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Мировую популярность Ли обрел после исполнения роли богача мистера Пака в картине «Паразиты». Фильм получил несколько наград «Оскар» в номинациях «Лучший фильм», «Лучшая режиссёрская работа», «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучший фильм на иностранном языке». Кроме того, в 2022 году южнокорейский актер был номинирован на премию «Лучший актер» на Международной премии «Эмми».
Ли был женат, супруги воспитывали двух дочерей.
Актер «Паразитов» Ли Сон Гюн: скандал с наркотиками
В последние месяцы Ли находился под следствием по делу о незаконном употреблении запрещенных веществ. Правоохранители неоднократно допрашивали актера. Последняя беседа со следователями длилась 19 часов. Ли уверял, что не принимал наркотики добровольно, но не исключал, что их могли ему подбросить или подмешать.
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Поводом к возбуждению дела против артиста стала распространившаяся информация о том, что он якобы неоднократно был замечен за употреблением запрещенных веществ. При этом Ли прошел несколько тестов, результаты которых были отрицательными.
Из-за того, что расследование в отношении актера продолжалось, ему запретили выезд из страны.
По некоторым данным, Ли мог стать жертвой наркоторговца, который шантажировал его и вымогал деньги.Обращение в полицию ожидаемого эффекта не принесло, и правоохранители возбудили дело против самого артиста. После смерти актера вскрылся еще один скандальный факт его биографии. Оказалось, что он был ВИП-членом закрытого мужского клуба. Об этом рассказала владелица публичного дома. Однако подтверждений ее словам нет.
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