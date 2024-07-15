В дом ветерана боевых действий из посёлка Шатурторф провели магистральный газ

Фото: пресс-служба администрации г.о. Шатура
Дом ветерана боевых действий Романа Романчука, расположенный в посёлке Шатурторф городского округа Шатура подключили к системе централизованного газоснабжения, статус ветерана позволил провести подключение на льготных условиях, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«С момента подачи заявки до подключения прошло несколько месяцев. Честно говоря, я был приятно удивлён скоростью работы специалистов «Мособлгаза». Иногда я не успевал, и им приходилось ждать, когда завершу свою часть проекта», — отметил Роман Романчук.Поздравить ветерана боевых действий с подключением дома к газу приехали временно исполняющий полномочия главы округа Шатура Николай Прилуцкий и генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов.
Всего в Шатурторфе с начала года жители подали 88 заявок на льготное подключение к газу, из них 57 заявок уже выполнены.
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