В Шатуре прошёл автопробег в честь Дня Победы

В периоды похолодания многие начинают использовать электрообогреватели, однако неправильная эксплуатация этого бытового прибора может привести к пожарам. О том, как согреться и не сгореть, жителям Московской области рассказал замначальника территориального управления Мособлпожспаса № 5 Павел Демидов, сообщает пресс-служба ведомства.