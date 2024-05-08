В Шатуре прошёл автопробег в честь Дня Победы

Фото: пресс-служба г.о. Шатура
Традиционный автопробег, посвящённый Дню Победы, состоялся в городском округе Шатура, колонны машин проехали по двум маршрутам, связанным с мемориалами Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Автоколонны останавливались у памятника воинам Великой Отечественной войны в микрорайоне Керва, почтили память павших жителей сёл Середниково, Петровское, посёлках Бакшеево, Радовицкий, Шатурторф. Всего в рамках мемориального мероприятия колонны объехали около 20 населённых пунктов Большой Шатуры», — говорится в сообщении.Отмечается, что в посёлке Бакшеево автопробег торжественно встретили местные жители, которые украсили свои машины и разместили на них фотографии героев. Кроме того, участники автопробега почтили память воинов из посёлка Мишеронский и из Рошаля, а также тех, кто ковал победу в тылу.
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