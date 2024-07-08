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В лесах Павловского Посада организовали более 20 мест для отдыха на природе

08 июля 2024, 18:45
Фото: администрация г. о. Павловский Посад

Фото: администрация г. о. Павловский Посад

23 места для отдыха в лесу обустроено в Павлово-Посадском городском округе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Эти места расположены на территориях Большедворского, Аверкиевского, Рахмановского, Электрогорского и Логиновского участковых лесничеств. Там можно комфортно провести время на природе, не нарушая правила пожарной безопасности», – говорится в сообщении. ​
Координаты мест отдыха можно найти по ссылке.



В администрации напомнили о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в лесах и предупредили об административном наказании за их нарушение.

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#павловский посад
#отдых
#лес
#подмосковье
#московская область
IT-эксперт Сычев заявил о спросе на IT-специалистов в банковском секторе
08 июля 2024, 19:43

Фото: iStock/Apichat Noipang

IT-эксперт Александр Сычев заявил, что сегодня IT-специалисты требуются во многие сферы экономики в связи с развитием технологий, в том числе и в банковскую отрасль.
«Особенно высокий спрос на IT-специалистов наблюдается в банковском, страховом и государственном секторах. Также заметен постепенный рост в ретейле и сфере производства, которые активно инвестируют в цифровизацию», — уточнил в беседе с Газета.ру Сычев.

Он добавил, что при этом работодатель выбырает кандидата, ориентируясь не столько на его специализацию и теоретические знания, а именно на склад ума.

Ранее сообщалось, что эксперты «Авито Работы» провели исследование и выяснили сферу, представители которой высоко оценивают свою работоспособность.

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#работодатель
#ярмарки
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Профессор Руденко назвал интересную особенность здоровья мейн-кунов
08 июля 2024, 19:31

Фото: iStock/Zelenenka

Профессор кафедры «Ветеринарная медицина» Университета РОСБИОТЕХ Андрей Руденко заявил, что мейн-куны, в отличие от других пород кошек, не имеют злокачественные группы крови.
Соответственно, при переливании, кровь этой породы кошек не даёт осложнений.

«В плане развития осложнений у кошек выделяют три группы крови: А — 91% популяции кошек, B — 6%, АВ — 1%. Врачи выяснили, что у всех мейн-кунов группа А, которая подойдёт для большинства кошек. Также у мейн-кунов более крупная по сравнению с другими кошками масса тела, что позволяет взять больше крови без ущерба животному», — добавил в беседе с Газета.ру Руденко.

Ранее фельдшер, управляющая сети пансионатов для пожилых людей Наталья Балан заявляла, что домашние животные, в частности кошки могут заразить человека паразитами, что может привести даже к слабоумию.

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#кошки
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#кровь
#животные
#ветеринары
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Россиянам раскрыли, как избавиться от сонливости в жару
Врач Муртазина рекомендовала пить достаточно воды
08 июля 2024, 19:14

Фото: iStock/Valeriy_G

Врач-эндокринолог, нутрициолог Аделина Муртазина заявила, что для борьбы с сонливостью в жару рекомендуется пить достаточное количество воды.
Также можно есть больше овощей и фруктов, содержащих много воды.

«Избегайте длительного нахождения на солнце. При длительном пребывании на солнце вы потеряете больше жидкости из-за потоотделения. Старайтесь находиться в тени и носить защитную одежду и головной убор. Обратите внимание на признаки обезвоживании: сухость во рту, головная боль, слабость, головокружение. В таких случаях немедленно выпейте стакан воды», — поделилась в беседе с Газета.ру Муртазина.

Ранее профессор доктор медицинских наук, врач — аллерголог-иммунолог Российской детской клинической больницы Минздрава России Ирина Кондратенко заявила, что для борьбы с аллергией на животных используются антигистаминные средства и ингаляторы.

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#вода
#здоровье
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Более 100 участников вышли на старт Олимпиады юных геологов в Клину
08 июля 2024, 18:33

Фото: пресс-служба администрации г. о. Клин

Свыше 100 школьников в возрасте от 9 до 17 лет вышли на старт VI открытой Олимпиады юных геологов центральных регионов России «ГеоСтарт», которая состоялась в Клину. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«В олимпиаде участвовали школьники из Москвы, Подмосковья, Архангельска, Кирова, Старого Оскола, Рыбинска, Владимира и других городов ЦФО. Штаб-квартирой для юных геологов стал Клинский оздоровительный центр «Горизонт». Ребята соревновались с таких дисциплинах, как построение геомаршрута, палеонтология, минералогия, петрография, гидрология, комбинированная эстафета по организации полевой стоянки», – уточнили в пресс-службе.
Награждая призёров, заслуженный геолог России, президент Российского геологического общества Григорий Машковцев назвал ребят «дорогие коллеги».
«Геология начала развиваться как наука о сокровищах Земли, её скрытых богатствах. Думаю, что в ходе этой олимпиады ребята поняли, что главное богатство в жизни – это приобретённые знания. А главное сокровище – возможность заниматься любимым делом в команде единомышленников и друзей. Будем рады, если ребята вернутся на Клинскую землю еще и еще раз», – сказала глава городского округа Клин Алёна Сокольская.
Вместе с первым вице-президентом РОСГео Евгением Фарраховым она наградила победителей олимпиады. В будущем году федеральный этап «ГеоСтарта» пройдёт в Перми.

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#алёна сокольская
#клиника
#олимпиада
#школьники
#подмосковье
#московская область
#соревнования
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Житель Павловского Посада Царевский создаёт сад Памяти
08 июля 2024, 18:12

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Сад Памяти, состоящий из плодовых деревьев и дубов, создаёт уже более 20 лет житель Павлово-Посадского городского округа Лев Царевский, с ним встретился глава округа Денис Семёнов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Глава округа обсудил с Львом Царевским способы сохранения и преумножения деревьев в саду, а также опашку сада, чтобы защитить его от возможных пожаров», — говорится в сообщении.
Льву Аркадьевичу Царевскому 89 лет. 21 год назад у него обнаружили онкологическое заболевание в 3 стадии. Именно тогда Лев Аркадьевич и начал сажать свой сад Памяти. Присоединиться к этому начинанию и посадить свой сад Памяти может любой желающий.

Ранее сообщалось, что для жителей деревни Демидово Павлово-Посадского городского организовали праздник «И нет в целом мире прекрасней родимой деревни моей…», на нём выступили артисты и коллективы Сауровского дома культуры.

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#павловский посад
#деревья
#память
#садовод
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Сытно и просто: Рецепт картофельной запеканки с мясным фаршем
08 июля 2024, 18:05

Фото: iStock/margouillatphotos

Сочетание картофеля с мясным фаршем — одно из любимых, тех, что напоминает детство. Такое блюдо готовится очень просто. Редакция «Радио 1» рассказывает, как легко и быстро приготовить картофельную запеканку с мясным фаршем.
Ингредиенты (на 1 порцию)
  • Картофель – 167 г.
  • Фарш мясной – 83 г.
  • Лук репчатый – 0.2 шт.
  • Яйцо куриное – 0.2 шт.
  • Масло сливочное – 18 г.
  • Соль – 0.3 ч.л.
  • Перец черный – 0.2 ч.л.

Фото: iStock/WS Studio

Пошаговый рецепт картофельной запеканки
  1. Картофель очистить, промыть, нарезать, положить в кастрюлю, залить водой, посолить и поставить на огонь. Варить до полного приготовления.
  2. Слить с готового картофеля воду. Растопить сливочное масло и добавить в кастрюлю, остудить.
  3. Лук очистить, промыть, мелко нарезать и обжарить на прогретой сковороде.
  4. Добавить к обжаренному луку охлаждённый фарш, обжаривать на медленном огне, помешивая. Добавить соль и перец. Готовить до полного приготовления (примерно 8-10 минут).
  5. В картофельное пюре добавить взбитое яйцо и перемешать.
  6. Смазать форму для выпечки сливочным маслом.
  7. На дно формы выложить слоем картофельное пюре, разровнять, следом положить мясную начинку. И так повторить еще раз.
  8. Поставить форму с запеканкой в хорошо прогретую до 200 градусов духовку на 20 минут.
  9. Извлечь из духовки, дать немного остынуть и подавать к столу!

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#кулинария
#рецепты
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В Подмосковье отремонтировали дорожные знаки на восьми улицах
08 июля 2024, 17:57

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Ремонт повреждённых и выцветших, а также восстановление отсутствующих дорожных знаков провели сотрудники Мосавтодора на восьми улицах Московской области, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Работы по ремонту и восстановлению знаков были проведены, в частности, на Привокзальной улице в Серебряных Прудах, на улице Киово в Лобне, на Советской улице в Электрогорске, на Театральной улице в Серпухове и на улице Мира в Мытищах», — говорится в сообщении.
Кроме того, знаки починили на дорогах в деревне Вялки Раменского округа и в Деревне Денисиха Рузского городского округа, а также га 4-м километре Каширского шоссе в деревне Дорожники городского округа Ступино.

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#дорожные знаки
#ремонт дорог
#автодор
#минтранс мо
#московская область
#подмосковье
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Отец Андрей раскрыл значение Дня семьи, любви и верности
08 июля 2024, 17:57

Фото: iStock/anyaberkut

Отец Андрей (Сапунов) напомнил об огромном значении праздника Дня семьи, любви и верности, который приурочен к православному дню памяти святых Петра и Февронии.
Он подчеркнул ценность каждого из трёх слов этого праздника, отметив, что семья здесь является центровым понятием.

«С праздником, дорогие друзья! Сегодня мы отмечаем государственный праздник Дня семьи, любви и верности в день памяти двух святых — Петра и Февронии. Из трёх слов: «любовь», «семья» и «верность», — центром является семья. Потому что без любви невозможно создать семью. А без семьи невозможно проверить любовь. Верности без любви тоже не бывает, и лучше всего она проявляется в семье», — приводит Pravda.Ru слова Отца Андрея.

Россиянам напомнили, что завтра, 9 июля, верующие отметят праздник в честь преподобного Давида Солунского. Как пишет Общественная Служба Новостей, в этот день нельзя топтать и выбрасывать землянику, приходить в гости без предупреждения, а одиноким девушкам примерять чужие украшения.

Ранее сообщалось, что в городском парке Шатуры, а также в парке «Крестов брод» в Рошале провели праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню семьи, любви и верности.

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#праздник
#семья
#любовь
#мероприятия
#служба
#день
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Два подмосковных участника взяли призы Северо-Кавказского окружного хакатона
08 июля 2024, 17:52

Фото: пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»

Представители Московской области Софья Марчук и Дмитрий Гейжа стали призёрами Северо-Кавказского окружного хакатона проекта «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект». Об этом сообщили в пресс-службе АНО «Россия – страна возможностей».
Хакатон завершился в Грозном. Его проводили в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» национального проекта «Цифровая экономика». По итогам соревнований 12 команд-победителей разделили призовой фонд в 2 млн 400 тыс. рублей.

Участники разрабатывали решения для регистрации животных на основе данных с фотоловушек с использованием искусственного интеллекта, создавали инструмент для оптимального расположения рекламных щитов в городе, писали код для выравнивания изображений номеров автомобилей, изобретали чат-бота для автоматического ответа на вопросы пользователей и устранение ошибок в программном коде. Кейсы для хакатона предоставили Министерство природных ресурсов и экологии России, а также крупные компании.
«До финальных защит дошли 82 команды – 75% от стартовавших команд, и это очень хороший результат. Мы впервые проводили хакатон в Чеченской Республике и довольны результатом: к нам пришло много новых команд из СКФО. Надеемся, что в следующем году участников будет ещё больше», – сказала руководитель цифровых проектов АНО «Россия – страна возможностей» Дарья Микаелян.
Следующий окружной хакатон пройдет в Сибирском федеральном округе с 6 по 8 сентября. Регистрация уже открыта на сайте проекта и продлится до 30 августа.

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#московская область
#подмосковье
#ии
#искусственный интеллект
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