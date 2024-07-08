В лесах Павловского Посада организовали более 20 мест для отдыха на природе

Фото: администрация г. о. Павловский Посад
23 места для отдыха в лесу обустроено в Павлово-Посадском городском округе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Эти места расположены на территориях Большедворского, Аверкиевского, Рахмановского, Электрогорского и Логиновского участковых лесничеств. Там можно комфортно провести время на природе, не нарушая правила пожарной безопасности», – говорится в сообщении. Координаты мест отдыха можно найти по ссылке.
В администрации напомнили о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в лесах и предупредили об административном наказании за их нарушение.
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