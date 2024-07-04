Подмосковные спасатели достали легковушку, застрявшую в лесу по пути на кладбище

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Работники Мособлпожспаса помогли семье, застрявшей на легковом автомобиле в грязи в лесу. ЧП произошло между деревнями Тельма и Перхурово городского округа Шатура, рассказали в пресс-службе ведомства.
В единую службу экстренной помощи «Система-112» позвонил мужчина, который вместе с женой и дочерью ехал по лесной дороге на кладбище, где похоронены его родственники. Однако путники заплутали по лесным просекам и сбились с пути. Вдобавок ко всему их автомобиль увяз в грязи на размытой после дождя дороге.
По его словам, поблагодарив спасателей, путники продолжили движение.
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«Спасатели связались с заблудившимися по телефону и определили их местоположение. Через некоторое время специалисты нашли семью на лесной дороге, буксировочным тросом вытащили застрявший автомобиль на сухой участок и проводили до асфальтированной дороги», – пояснил начальник дежурного караула Михаил Пыльцын.
По его словам, поблагодарив спасателей, путники продолжили движение.
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Лора Луганская