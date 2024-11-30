Шатурские волонтёры передали продуктовые наборы пенсионерам

Фото: пресс-служба администрации г.о. Шатура
Продуктовые наборы передали за один вечер четырём одиноким шатурским пенсионерам волонтёры Комплексного молодежного центра городского округа Шатура, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
О том, кто из пенсионеров нуждается в такой помощи, волонтёры узнали у руководительницы Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Шатурский» Ирины Тимофеевой.
Волонтёры планируют сделать эту акцию традиционной, причём навещать одиноких пенсионеров не только по праздникам, но и без повода.
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«В продуктовый набор вошли консервы крупы, бакалея, сладости — необходимый минимум. Но особую ценность для пожилых людей, которых навестили волонтёры, имеют не подарки, а уделённое внимание. Очень важен визит доброго друга и разговор по душам», — подчеркнул директор Комплексного молодежного центра Александр Гуреев.
Волонтёры планируют сделать эту акцию традиционной, причём навещать одиноких пенсионеров не только по праздникам, но и без повода.
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Лев Каштанов