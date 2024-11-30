Учительница математики из округа Шатура победила на областном конкурсе

Фото: пресс-служба администрации г.о. Шатура
Елена Тужанская, преподающая математику в школе города Рошаль округа Шатура, одержала победу на областном конкурсе образовательных практик «Цифровая волна — 2024» в номинации «Наша цифровая школа», сообщает пресс-служба администрации округа.
«Проект, который представила на конкурс Елена Тужанская, продемонстрировал, что цифровые инструменты способны преобразить образовательный процесс, сделать его доступным и интересным для каждого ученика», — говорится в сообщении.Конкурс проходил четыре дня. Педагоги-участники представляли на суд жюри свои проекты. Высокой оценки удостоились работы с предложением инноваций, отмеченные творческим подходом и глубоким пониманием цифровых технологий.
В администрации также отметили, что конкурс «Цифровая волна — 2024» является рейтинговым мероприятием: его итоги учитываются при оценке качества образовательной деятельности подмосковных школ.
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