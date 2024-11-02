Шеф-повар Крюков раскрыл наценку за доставку еды из ресторана

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Шеф-повар член Ассоциации поваров России Анатолий Крюков заявил, что доставка еды из ресторана обычно увеличивает чек в среднем на 20-30%.
«В среднем агрегатор с заведения берет 35% от стоимости счета. Многие сейчас уже дома не готовят, поэтому стараются заказывать в кафе. Про столовые ничего не скажу. Но опять же если сходить в сам ресторан, цена одна, если заказываешь у агрегатора, то ресторан цены на меню повышает, чтобы им было выгоднее снизить издержки на агрегатора», — приводит Pravda.Ru со ссылкой на NewsInfo.Ru пояснение Крюкова.
А член ОП РФ, российский фермер, генеральный директор АО «Истринская сыроварня», председатель Союза сыроваров России Олег Сирота рассказал о развитии агропромышленного комплекса России несмотря на санкционный режим. При этом, по его словам, малый бизнес всё же сталкивается с проблемами.
«Во-первых, это политика Центробанка России. Второе, что сильно сдерживает, — у нас законы и механизмы работы государственных органов сшиты под крупный бизнес. Малым бизнесам крайне сложно ориентироваться и работать», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Сирота.
Ранее директор автономной некоммерческой организации «МосОблПарк» Ксения Васильева сообщала «Радио 1» о том, что в парках Московской области сегодня работают более 60 кафе и ресторанов.
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