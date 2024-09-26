Более десятка парковых кафе и ресторанов Подмосковья вошли в «Осенний гастропутеводитель»

Фото: пресс-служба АНО «МосОблПарк»
В парках Московской области сегодня работают более 60 кафе и ресторанов.
Об этом сообщила «Радио 1» директор автономной некоммерческой организации «МосОблПарк» Ксения Васильева.
АНО выпустила «Осенний гастропутеводитель» по паркам Подмосковья. В нём представлены подборка кафе и ресторанов в областных парках, а также эксклюзивное осеннее меню.
Фото: пресс-служба АНО «МосОблПарк»
Она подчеркнула, что в парках Московской области последние два года развивают деятельность уже зарекомендовавшие себя подмосковные сети ресторанов и кафе. В «Осенний гастропутеводитель» вошли более десятка заведений.
Фото: пресс-служба АНО «МосОблПарк»
По словам Ксении Васильевой, в путеводителе дан полный перечень блюд, представленных в парковых кафе и ресторанах.
Она отметила, что «Осенний гастропутеводитель» по паркам Подмосковья адресован не только жителям региона, но и туристам, которые сейчас активно путешествуют по Московской области и подмосковным паркам.
Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
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АНО выпустила «Осенний гастропутеводитель» по паркам Подмосковья. В нём представлены подборка кафе и ресторанов в областных парках, а также эксклюзивное осеннее меню.
«Мы впервые запустили именно «Осенний гастропутеводитель» и именно по нашим подмосковным паркам. На сегодняшний день у нас в Московской области – 194 парка культуры и отдыха, а к концу года ожидаем увеличения их числа до 208. На территории наших парков активно развиваются сервисы и услуги, в том числе гастрономические. Почему мы выпустили этот путеводитель? Потому что в парках Подмосковья на сегодняшний день работает более 60 кафе и ресторанов. Ресторанный бизнес в парках активно развивается, формируя гастрономическую культуру как среди жителей, так и среди гостей региона», – отметила Васильева.
Фото: пресс-служба АНО «МосОблПарк»
Она подчеркнула, что в парках Московской области последние два года развивают деятельность уже зарекомендовавшие себя подмосковные сети ресторанов и кафе. В «Осенний гастропутеводитель» вошли более десятка заведений.
«Среди них – сеть семейных ресторанов «Ботаника» в парках Балашихи, Раменского и Павловского Посада, ресторан «Все сезоны» в парке «Ёлочки» городского округа Домодедово, кафе «Малевич» в одноимённом парке Одинцовского городского округа и ресторан «Шишки-Мишки» в лесопарке «Шишкин лес» городского округа Истра. Философия нашей гастрокультуры – это своя подмосковная сеть ресторанов по паркам. И мы сейчас активно это развиваем», – поделилась собеседница «Радио 1».
Фото: пресс-служба АНО «МосОблПарк»
По словам Ксении Васильевой, в путеводителе дан полный перечень блюд, представленных в парковых кафе и ресторанах.
«Наши предприниматели совершенно открыты, и всё, что они заявляют, какие картинки они в меню показывают, всё это соответствует действительности. Если написано, что можно заказать салат с инжиром и пармским окороком, тёплый брауни и крем с вишней, то, приехав, вы действительно всё это найдёте и получите несказанное удовольствие», – заверила директор АНО «МосОблПарк».Фото: пресс-служба АНО «МосОблПарк»
Она отметила, что «Осенний гастропутеводитель» по паркам Подмосковья адресован не только жителям региона, но и туристам, которые сейчас активно путешествуют по Московской области и подмосковным паркам.
«Ни для кого не секрет, что наша Московская область в период летних, зимних каникул и выходных стала прирастать большим количеством туристов и дачников. Это люди, как правило, из Москвы или из ближайших регионов, где уровень сервисов и услуг достаточно высок. И требования к сервисам и услугам, в том числе и к гастрономическим, растёт с каждым годом», – добавила Васильева.Осенний гастропутеводитель можно найти на страницах «МосОблПарка» во «ВКонтакте» и «Дзене». Там можно посмотреть режим работы кафе и ресторанов, найти осенние блюда, которые представлены в меню, и либо заранее забронировать место, либо приехать.
Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
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Лора Луганская