Шеф-повар назвал продукты, которыми можно покрасить яйца к Пасхе

07 апреля 2026, 11:20

Шеф-повар Белькович: Яйца к Пасхе лучше красить с помощью натуральных красителей

Подготовить яйца к Пасхе можно с помощью натуральных красителей, содержащихся во фруктах, овощах и ягодах. Об этом сообщил шеф-повар Александр Белькович.





По его словам, для окрашивания яиц подойдут свекла, черника, кожура от репчатого лука, молотый кофе, чай каркаде, куркума, сок шпината, морковь и виноград.





«Все эти нехитрые продукты — идеальные красители, которые экономны и безопасны. Главное, чтобы емкость, в которой вы красите яйца, была небольшой, тогда цвет получится более насыщенным, и краска быстрее возьмется», — рассказал Белькович «Вечерней Москве».

«Для окрашивания чаще выбирают белые яйца — на них цвет ложится равномернее, а пастельные оттенки проявляются уже через 15—30 секунд в красителе. Коричневые яйца тоже подходят, но требуют более длительной выдержки для получения насыщенных тонов. На прочность скорлупы цвет не влияет», — пояснила Гладкова.