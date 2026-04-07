Шеф-повар назвал продукты, которыми можно покрасить яйца к Пасхе

Шеф-повар Белькович: Яйца к Пасхе лучше красить с помощью натуральных красителей
Подготовить яйца к Пасхе можно с помощью натуральных красителей, содержащихся во фруктах, овощах и ягодах. Об этом сообщил шеф-повар Александр Белькович.
По его словам, для окрашивания яиц подойдут свекла, черника, кожура от репчатого лука, молотый кофе, чай каркаде, куркума, сок шпината, морковь и виноград.
«Все эти нехитрые продукты — идеальные красители, которые экономны и безопасны. Главное, чтобы емкость, в которой вы красите яйца, была небольшой, тогда цвет получится более насыщенным, и краска быстрее возьмется», — рассказал Белькович «Вечерней Москве».
На примере свеклы шеф-повар уточнил, что овощ надо натереть на мелкой терке или размельчить в блендере, добавить воду, лимонную кислоту и поставить на огонь. После закипания в полученную смесь надо положить яйца. Через пять минут уже получатся пастельные тона, а для более насыщенных оттенков яйца стоит подержать не менее 30 минут в кипящей смеси.
После варки яйца нужно высушить и натереть растительным маслом, чтобы они обрели глянцевый блеск.
В свою очередь главный технолог сети гипермаркетов «О'КЕЙ» Инесса Гладкова рассказала в беседе с RT, что морковный сок окрасит яйца в золотисто-оранжевый цвет, а зеленого оттенка можно добиться с помощью отвара шпината.
«Для окрашивания чаще выбирают белые яйца — на них цвет ложится равномернее, а пастельные оттенки проявляются уже через 15—30 секунд в красителе. Коричневые яйца тоже подходят, но требуют более длительной выдержки для получения насыщенных тонов. На прочность скорлупы цвет не влияет», — пояснила Гладкова.