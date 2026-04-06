«Молиться и поститься»: Стало известно, можно ли есть кулич до Пасхи

06 апреля 2026, 17:48

Иеромонах Феодорит: Есть Кулич до Пасхи нельзя

Фото: iStock/tasha_lyubina

По православным обычаям есть кулич до Пасхи нельзя, поскольку он не является постным блюдом. Об этом рассказал иеромонах Феодорит (Сеньчуков).





В преддверии Пасхи, которую в этом году православные россияне будут отмечать 12 апреля, в магазинах и пекарнях уже начали продавать куличи. В разговоре с Общественной Службой Новостей иеромонах подчеркнул, что кулич является праздничным блюдом, которое нужно освящать и есть на Пасху. А до завершения Великого Поста православным нужно молиться и поститься.





«По православным обычаям, конечно, есть кулич до Пасхи нельзя. Если человек хочет его съесть — он может, просто это будет не по-православному. Хотя бы потому, что кулич содержит скоромные продукты, то есть молоко, яйца и так далее, а сейчас идет пост», — рассказал Феодорит.