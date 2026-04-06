«Молиться и поститься»: Стало известно, можно ли есть кулич до Пасхи
Иеромонах Феодорит: Есть Кулич до Пасхи нельзя
По православным обычаям есть кулич до Пасхи нельзя, поскольку он не является постным блюдом. Об этом рассказал иеромонах Феодорит (Сеньчуков).
В преддверии Пасхи, которую в этом году православные россияне будут отмечать 12 апреля, в магазинах и пекарнях уже начали продавать куличи. В разговоре с Общественной Службой Новостей иеромонах подчеркнул, что кулич является праздничным блюдом, которое нужно освящать и есть на Пасху. А до завершения Великого Поста православным нужно молиться и поститься.
«По православным обычаям, конечно, есть кулич до Пасхи нельзя. Если человек хочет его съесть — он может, просто это будет не по-православному. Хотя бы потому, что кулич содержит скоромные продукты, то есть молоко, яйца и так далее, а сейчас идет пост», — рассказал Феодорит.
При этом священнослужитель уточнил, что для празднования Пасхи подходят любые куличи.
Тем временем врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала Москве 24, что кулич можно сделать менее калорийным, если заменить часть продуктов в процессе приготовления.
Она посоветовала использовать цельнозерновую гречневую, ржаную, пшенную или полбяную муку, а вместо сахара добавлять фруктовое пюре, а также уменьшить количество яиц. В выпечку можно добавить сухофрукты, орехи и темный шоколад и ваниль в стручках, заключила Соломатина.