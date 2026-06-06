Шеф-повар рассказал, как правильно выбирать макароны
Выбирая пасту в магазине, следует обращать внимание на содержание белка. Об этом заявил РИА Новости шеф-повар римского ресторана Goliardi Энрико Дутто.
При выборе пасты отдавайте предпочтение изделиям из твердых сортов пшеницы. На итальянских упаковках они обозначены как semola di grano duro. Шеф ресторана пьемонтской кухни подчеркнул, что такая паста сохраняет форму и оптимальную текстуру после варки. Он отметил, что макаронные изделия из твердых сортов должны содержать достаточное количество белка, что позволяет им оставаться упругими при варке.
Качество пасты можно определить по маркировке на упаковке. Если содержание белка составляет 14 граммов и более на 100 граммов продукта, это указывает на правильный выбор, утверждает Дутто. По его мнению, такая паста богата клетчаткой и при варке приобретает идеальную степень готовности al dente, когда она остается слегка упругой внутри, что является стандартом в итальянской кухне.
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