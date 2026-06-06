Шеф-повар рассказал, как правильно выбирать макароны

06 июня 2026, 09:13

Шеф-повар Дутто: выбирая макароны, следует обратить внимание на содержание белка

Фото: iStock/Malkovstock

Выбирая пасту в магазине, следует обращать внимание на содержание белка. Об этом заявил РИА Новости шеф-повар римского ресторана Goliardi Энрико Дутто.