Шеф-повар рассказал, когда в России придумали всем известное меню на Новый год

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Оливье, селедка под шубой, мимоза и другие майонезные салаты стали неотъемлемой частью новогоднего стола в конце 60-х годов XX века, когда в свободной продаже появился готовый майонез. Об этом рассказал известный кулинар, шеф-повар и автор трехтомника о русской кухне Влад Пискунов.
«Обязательно есть всем известные майонезные салаты: оливье, мимоза, селедка под шубой. <…> Несмотря на то, что майонезные салаты известны еще с XIX века, хоть и под другими названиями, по-настоящему народными и популярными они стали только тогда, когда в свободной продаже появился готовый майонез. В Москве это примерно конец 60-х годов прошлого века», — пояснил он в интервью RT.В то же время педиатр «СМ-Клиники» рассказала, какими новогодними блюдами не стоит угощать детей. В беседе с «Газетой.Ru» она предупредила, что ребенку до 3-5 лет нельзя давать блюда с икрой, так как она может иметь паразитов или вызвать аллергию. По той же причине не нужно угощать детей медом, который к тому же связан с риском заражения ботулизмом, как и консервированные огурцы, помидоры и грибы.
«Главный совет — не экспериментируйте с разнообразием предложенных блюд ребенку в новогоднюю ночь. То, что под силу переварить взрослому человеку, ребенку не всегда удается усвоить без последствий», — подчеркнула детский врач.Читайте также:
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