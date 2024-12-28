Диетолог назвала количество конфет в день, которое можно давать детям

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Детям можно давать не более пяти конфет в день при условии, что сладости не содержат пальмового масла и в основном состоят из какао. Об этом заявила диетолог-эндокринолог и трихолог Елена Сюракшина. По ее словам, также важно, чтобы ребенок пил достаточное количество жидкости.
«В качестве альтернативы шоколаду, можно предложить детям фрукты, такие как яблоки и мандарины, при условии, что нет аллергии на эти продукты», — приводит Pravda.Ru слова эксперта.В то же время стало известно, как избежать переедания во время новогоднего застолья. В кемеровском минздраве посоветовали не голодать до ужина, уменьшить количество блюд и их калорийность, а также пить больше жидкости и меньше алкоголя, передает «Сiбдепо».
«Планируя новогоднее меню, важно: соблюдать умеренность, помнить о рекомендациях лечащего врача, следовать нашим советам», — подчеркнули в региональном министерстве.Читайте также:
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