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Диетолог назвала количество конфет в день, которое можно давать детям

Диетолог Сюракшина: детям можно давать не более пяти конфет в день
Фото: iStock/Moussa81

Фото: iStock/Moussa81

Детям можно давать не более пяти конфет в день при условии, что сладости не содержат пальмового масла и в основном состоят из какао. Об этом заявила диетолог-эндокринолог и трихолог Елена Сюракшина. По ее словам, также важно, чтобы ребенок пил достаточное количество жидкости.
«В качестве альтернативы шоколаду, можно предложить детям фрукты, такие как яблоки и мандарины, при условии, что нет аллергии на эти продукты», — приводит Pravda.Ru слова эксперта.
В то же время стало известно, как избежать переедания во время новогоднего застолья. В кемеровском минздраве посоветовали не голодать до ужина, уменьшить количество блюд и их калорийность, а также пить больше жидкости и меньше алкоголя, передает «Сiбдепо».


«Планируя новогоднее меню, важно: соблюдать умеренность, помнить о рекомендациях лечащего врача, следовать нашим советам», — подчеркнули в региональном министерстве.
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Врач назвала эффективные способы в борьбе с похмельем
Врач Казачкова: вода, адсорбенты и янтарная кислота помогут в борьбе с похмельем
28 декабря 2024, 14:56

Фото: iStock/fizkes

Обильное питье, легкий завтрак, прием адсорбентов и янтарной кислоты, а также препараты ферментов поджелудочной железы помогут эффективно справиться с тяжелым похмельем. Об этом рассказала врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Екатерина Казачкова. По ее словам, это научно обоснованные способы борьбы с похмельным синдромом, эффективность которых заключается в комплексном подходе.
«Алкоголь — это токсин, который нарушает работу многих систем организма. Он вызывает обезвоживание, нарушает электролитный баланс, провоцирует воспаление в желудочно-кишечном тракте и негативно влияет на печень. Именно поэтому универсального средства от похмелья не существует. Нужен комплексный подход, который поможет организму быстрее восстановиться», — отметила специалист в беседе с «Газетой.Ru».
В то же время юрист Дмитрий Кваша рассказал, как быть, если заметили пьяного водителя на дороге. В разговоре с Общественной Службой Новостей он подчеркнул, что нужно непременно сообщать о нарушителе по номеру 02 или 102, а при опасении дальнейшего преследования жалобу можно оставить анонимно.
«Необходимо сказать, какие критерии позволяют определить, что человек находится в нетрезвом состоянии, указать водителя, на какой машине, какой марки, с каким номером он передвигается и в каком направлении», — пояснил Кваша, добавив, что дальнейшие шаги должна делать уже полиция.
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Горячая линия по паллиативной помощи с начала года приняла более 12 тыс. звонков
28 декабря 2024, 11:19

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Работающий в Подмосковье координационный центр с круглосуточной многоканальной горячей линией по паллиативной помощи с начала года обработал более 12 тыс. звонков. Такие данные привели в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Задача центра – повышение качества и доступности медицинской помощи паллиативным пациентам Московской области. Колл-центр круглосуточно принимает обращения пациентов и их родственников. С начала года его операторы обработали свыше 12 тыс. звонков. Задать вопросы о медицинской помощи паллиативным пациентам можно по единому круглосуточному телефону 7 (498) 683-83-83», – рассказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Он добавил, что в регионе для паллиативных пациентов и их близких работают координационный центр, интернет-портал, школы по обучению уходу, а также горячая линия по приёму обращений, отделения в стационарах, кабинеты в поликлиниках и выездные патронажные бригады, оказывающие медицинскую помощь на дому

В Подмосковье также работает интернет-портал «Паллиативная помощь». Там можно найти информацию об оказании паллиативной помощи на дому, госпитализации пациентов в профильные стационары, уходе за паллиативными больными.

Помимо этого, на портале размещена карта паллиативной помощи Подмосковья с информацией о медучреждениях с учётом профиля оказания медицинской помощи.

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#паллиативная помощь
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Телемедицинская консультация спасла жизнь молодой жительницы Подмосковья
28 декабря 2024, 10:40

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врач поликлиники Видновской больницы спасла 23-летннюю девушку. Пациентка обратилась к медикам с симптомами ОРВИ, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Врач провёл осмотр и назначил лечение, однако у пациентки начал развиваться острый тонзиллит. Она решила не тратить время на посещение поликлиники для дополнительной консультации, а воспользоваться телемедицинской консультацией. В ходе беседы врач заподозрила более грозную патологию.
«Обратила внимание на гнусавость ее голоса и сложности при произношении слов. Ознакомившись с данными о начале и течении заболевания, с планом лечения. Предположила, что у пациентки могло развиться серьёзное осложнение острого тонзиллита», – рассказала руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Зарема Тен.
Симптомы заболевания – сложности при открывании рта, боль при глотании и дыхании, повышенная температура. Девушку пригласили на очный приём. В ходе осмотра подтвердилось осложнение острого тонзиллита – паратонзиллярный абсцесс.

Эта патология при отсутствии лечения вызывает интоксикацию организма и может привести к менингиту, энцефалиту, медиастениту, флегмоне шеи и даже сепсису. Всё это может привести к летальному исходу.
«Пациентке в экстренном порядке вскрыли скальпелем паратонзиллярный абсцесс. Было получено около шести миллилитров гноя, проведено многократное полоскание горла. После всех этих манипуляций пациентку направили на госпитализацию для снятия интоксикации под наблюдением врачей», – заключила Тен.
Сейчас девушка выписана на амбулаторное лечение.

Как напомнили в министерстве, записаться на телемедицинскую консультацию можно на региональном портале госуслуг «Здоровье», по телефону 122 или у лечащего врача.

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#здоровье
#здравоохранение
#телемедицина
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#московская область
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Нарколог Холдин рассказал, чем заменить алкоголь на новогоднем столе
28 декабря 2024, 10:21

Фото: istockphoto / cagkansayin

Всё больше людей предпочитают безалкогольный Новый год, так как осознают, что праздник принесёт больше радости и энергии, если встретить его без употребления алкоголя. Главный внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин рассказал о способах замены алкоголя для безопасного празднования Нового года.
«Есть множество альтернатив, чем заменить алкоголь на новогоднем столе: яркие, вкусные безалкогольные коктейли на основе соков, газированной воды, свежих фруктов. Полезным дополнением к праздничным блюдам могут стать смузи из различных фруктов и ягод. Их можно разбавить йогуртом или соком. Не забывайте и про различные травяные чаи, которые можно подавать как горячими, так и холодными. А еще не забывайте про молочные коктейли и кокосовую воду. Она имеет приятный вкус и хорошо утоляет жажду», — рассказал Холдин.
Кроме того, нарколог добавил, что не стоит покупать безалкогольное вино и предлагать младшему поколению «детское шампанское», иначе алкогольная культура не исчезнет, а у молодого поколения может сформироваться привычка, что любой праздник сопровождается употреблением спиртных напитков.

Эксперт отметил, что зимой особенно важно обратить внимание на коктейли на основе имбирного эля. Такие альтернативы помогут создать праздничную атмосферу без алкоголя и поддержат здоровье.

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#алкоголь
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#здоровье
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Более 165 курсантов Юридического колледжа стали донорами в Центре крови Подмосковья
28 декабря 2024, 09:12

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В Юридическом колледже Москвы прошла выездная донорская акция Московского областного центра крови. В мероприятии приняли участие более 165 студентов, благодаря чему удалось собрать около 60 литров крови, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Сдавать кровь — важное дело, направленное на помощь. Поэтому, узнав о Дне донора, остаться в стороне я не мог. Тем более, что моя группа самая редкая — четвертая отрицательная. Я знаю, насколько она необходима для спасения пациентов. Когда ты осознаешь это, возникает внутренний позыв — делать добро», — сказал курсант колледжа Егор.
Организатор донорской площадки Евгений Афанасьев подчеркнул, что все участники мероприятия — будущие работники правоохранительных органов. Перед донацией курсанты соблюдали необходимые правила: придерживались специальной диеты, воздерживались от приёма медикаментов и вредных привычек.

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

«Благодаря таким акциям врачи смогут спасти больше жизней. К тому же, если вдруг во время службы нужно будет помочь своему товарищу, который попал в какую-то неприятную ситуацию и для него сдать кровь, у них уже будет такой опыт», — отметил Афанасьев.

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Утверждён график приёма доноров в Подмосковье в новогодние праздники
27 декабря 2024, 22:31

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Подмосковье опубликовали график приёма доноров в подразделениях Центра крови региона в новогодние дни. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
Приём доноров в обособленных структурных подразделениях Московского областного центра крови в Подольске, Орехово-Зуеве, Щёлкове и Воскресенске состоится 28 декабря, 4 и 6 января с 8:00 до 13:00.

4 января пройдёт выездная донорская акция в Сергиевом Посаде. В Центре крови Подмосковья на улице Металлургов, 37А в Москве приём доноров будет проходить 28, 29, 30 декабря, 3, 4, 5 и 6 января с 8:00 до 14:00.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Адреса отделений переливания крови и контактную информацию можно найти на сайте.
«В праздники вклад доноров в здоровье пациентов остаётся важным и ценным. Служба крови Подмосковья продолжает помогать людям, проходящим лечение в больницах. Давайте сохраним непрерывной цепочку новогодних чудес и продолжим спасать жизни вместе», – сказала заведующая ОСП «Орехово-Зуево» Нина Беляева.
С 9 января учреждения службы крови Московской области начнут работу в обычном режиме.

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Кожное заболевание помогло врачам МОНИКИ выявить у пациентки опухоль
27 декабря 2024, 20:04

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи МОНИКИ помогли пациентке со злокачественным чёрным акантозом, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава. 76-летняя пациентка с таким диагнозом поступила в отделение дерматовенерологии.
Заболевание проявляется гиперпигментацией в складках кожи. Женщина заметила симптомы болезни несколько лет назад. Со временем пятна на коже увеличивались, а губы и язык женщины страдали от утолщения слизистой оболочки. Пациентка обращалась к дерматологам, но лечение не давало результата.
«Злокачественный черный акантоз – заболевание, предполагающее фоновый онкологический процесс. Несколько лет назад пациентка уже перенесла хирургическое вмешательство из-за рака матки. С помощью МРТ мы обнаружили внеорганную опухоль малого таза и направили пациентку в Московский областной онкологический диспансер, где она прошла курс химиотерапии», – рассказала заведующая отделением дерматовенерологии МОНИКИ Елена Зенкевич.
После проведённого лечения у пациентки была отмечена положительная динамика в отношении новообразования, а патологический процесс на коже почти полностью разрешился.

В Минздраве попросили пациентов обращать внимание на любые изменения в теле и по необходимости сразу обращаться к врачу.

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#минздрав мо
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#онкология
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#здравоохранение
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Подмосковные хирурги вернули в большой спорт юную гимнастику
27 декабря 2024, 19:00

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы вернули в строй юную гимнастку. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В консультативно-диагностическую поликлинику обратились родители спортсменки. Девушка жаловалась на боль, частые вывихи надколенника и невозможность продолжать тренировки.
«На фоне высоких нагрузок у детей с особенностью анатомии коленного сустава может проявиться нарушение скольжения надколенника. Это приводит к перегрузке суставной поверхности. Мы провели пластику медиальной пателлофеморальной связки. Это внутренняя поддерживающая связка надколенника, которая играет роль стабилизатора, предотвращая вывих надколенника», – пояснил заведующий консультативно-диагностической поликлиникой Олег Чучарин.
Спустя 11 месяцев реабилитации девушка вернулась в спорт, готовая снова занимать призовые места.

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#здравоохранение
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#московская область
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#врачи
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Робот Светлана помогает подмосковным льготникам продлить электронные рецепты
27 декабря 2024, 18:42

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Подмосковье стартовал пилотный проект по обзвону пациентов, у которых заканчивается рецепт на льготные препараты. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
Робот Светлана обзванивает льготников, напоминает о необходимости продления электронных рецептов и записывает пациентов на телемедицинские консультации. Звонки осуществляются с номера 7 (498) 602-31-35.
«В декабре мы запустили в Лобне пилотный проект по роботизированному обзвону пациентов, которым нужно продлить электронный рецепт на льготное лекарство. Более 80 человек воспользовались сервисом и продлили рецепт, не выходя из дома через телемедицинскую консультацию с врачом. Это удобно для пожилых людей, пациентов с хроническими заболеваниями, маломобильных групп населения», – рассказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
По его словам, в ближайшее время планируется запустить проект во всех городских округах.

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