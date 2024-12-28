Врач назвала эффективные способы в борьбе с похмельем

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Обильное питье, легкий завтрак, прием адсорбентов и янтарной кислоты, а также препараты ферментов поджелудочной железы помогут эффективно справиться с тяжелым похмельем. Об этом рассказала врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Екатерина Казачкова. По ее словам, это научно обоснованные способы борьбы с похмельным синдромом, эффективность которых заключается в комплексном подходе.
«Алкоголь — это токсин, который нарушает работу многих систем организма. Он вызывает обезвоживание, нарушает электролитный баланс, провоцирует воспаление в желудочно-кишечном тракте и негативно влияет на печень. Именно поэтому универсального средства от похмелья не существует. Нужен комплексный подход, который поможет организму быстрее восстановиться», — отметила специалист в беседе с «Газетой.Ru».В то же время юрист Дмитрий Кваша рассказал, как быть, если заметили пьяного водителя на дороге. В разговоре с Общественной Службой Новостей он подчеркнул, что нужно непременно сообщать о нарушителе по номеру 02 или 102, а при опасении дальнейшего преследования жалобу можно оставить анонимно.
«Необходимо сказать, какие критерии позволяют определить, что человек находится в нетрезвом состоянии, указать водителя, на какой машине, какой марки, с каким номером он передвигается и в каком направлении», — пояснил Кваша, добавив, что дальнейшие шаги должна делать уже полиция.Читайте также:
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