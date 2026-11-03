В России вдвое увеличен список нарушений, за которые будут выдворять иностранцев
С 3 ноября 2026 года список административных нарушений, за которые иностранцев могут выдворить из России, стал шире. Об этом сообщает РИА Новости.
В начале августа президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон № 294-ФЗ, вносящий изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Документ увеличил число статей КоАП, предусматривающих выдворение иностранного гражданина, с 22 до 45.
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В обновлённый перечень вошли, в частности, мелкое хулиганство, возбуждение ненависти или вражды, призывы к нарушению территориальной целостности России, дискредитация Вооружённых сил РФ, а также неповиновение пограничникам или полиции. Кроме того, выросли штрафы за нарушение правил въезда, режима пребывания и за незаконную трудовую деятельность иностранцев.
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