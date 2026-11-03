В России вдвое увеличен список нарушений, за которые будут выдворять иностранцев

03 ноября 2026, 01:01

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С 3 ноября 2026 года список административных нарушений, за которые иностранцев могут выдворить из России, стал шире. Об этом сообщает РИА Новости.





В начале августа президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон № 294-ФЗ, вносящий изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Документ увеличил число статей КоАП, предусматривающих выдворение иностранного гражданина, с 22 до 45.



