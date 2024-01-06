Шеф-редактор ГТРК «Кубань» Коновалова найдена мёртвой в Краснодаре

В Химках из-за ремонтных работ на трассе между Юбилейным проездом и 1-м Железнодорожным тупиком (ул. Железнодорожная) временно ограничено движение некоторых маршрутов пассажирского общественного транспорта. С 6 января изменено движение трёх автобусов: №№7, 25 и 873.

Об этом сообщили в министерстве транспорта Московской области. Пассажирские машины указанных маршрутов не будут останавливаться на остановке «Стадион Юность» по Железнодорожной улице. Для пассажиров, пользующихся маршрутом №7, будет организована бесплатная пересадка на остановке у станции Сходня по улице Чапаева, дом 1. Такая мера необходима из-за того, что маршрут будет разделён на две части.

Объехать закрытую часть пути возможно в створе улиц Шоссейная — Мцыри в микрорайоне Фирсановка, а также через Ленинградское шоссе в районе торгового комплекса «Мега-Химки».

Власти городского округа Химки призывают граждан быть внимательными и заранее планировать свой маршрут.