Шеф-редактор ГТРК «Кубань» Коновалова найдена мёртвой в Краснодаре

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До работы в ГТРК «Кубань» Зоя Коновалова возглавляла редакцию новостей на «Первом радио», руководила дирекцией информационного вещания на телеканале «Кубань 24», была начальником новостного отдела сайта «Юга.ру», а также была главным редактором сетевого издания «Живая Кубань».
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