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Шейх решил вернуть 14 миллионов долга за россиянку, у которой в ОАЭ умерла мать

Шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум (Фото: РИА Новости/Валерий Мельников)

Шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум (Фото: РИА Новости/Валерий Мельников)

У жительницы Тамбова Анастасии Поповой во время отдыха в Объединённых Арабских Эмиратах тяжело заболела, а затем скончалась в госпитале её 57-летняя мать. Частное медицинское учреждение выставило счёт за услуги в размер 14 миллионов в пересчёте на рубли.
По словам 29-летней туристки, её маме стало плохо совершенно внезапно, она вдруг потеряла сознание. После госпитализации врачи диагностировали у женщины разрыв аневризмы аорты и сообщили, что шансов на выздоровление крайне мало, сообщает KP.RU.

Помочь россиянке согласились в одном из самых дорогих частных госпиталей города Дубай. Ей провели операцию на сердце, после трёх недель в коме россиянка пришла в себя. Однако затем возникли осложнения после операции, от которых женщина скончалась. После смерти матери госпиталь выставил Анастасии огромный счёт за медицинские услуги — 783 тысячи дирхам (около 14 миллионов рублей по курсу). К этой сумме ещё добавилась плата за бальзамирование и доставку тела в Россию.

Анастасия с мужем сумели собрать около двух миллионов. Ещё примерно столько же покрыла страховка, но остальная сумма оставалась непосильной. Женщина обратилась за помощью к губернатору Тамбовской области Александру Никитину, который взял ситуацию под свой личный контроль. После обращения главы региона подключилось российское консульство, соотечественнице оказывалась консультационная и психологическая помощь. Госпиталь по запросу дипломатов начал работу по оптимизации расходов россиянки, приступили к оформлению документов для получения адресной помощи из резервного губернаторского фонда.

Ситуация вызвала резонанс в местных СМИ. Из телевизионного репортажа о тяжёлом положении женщины узнал премьер-министр ОАЭ и правитель эмирата Дубай Мохаммед бин Рашид Аль Мактум. Вскоре после этого на своём официальном сайте арабский шейх заявил, что оплатит огромный долг Анастасии перед клиникой.

«Его Высочество объявил, что оплатит все расходы, понесенные россиянкой на лечение матери в частной больнице в Дубае. Это касается также расходов на транспортировку тела на родину и авиабилеты в Россию», — указано в сообщении.

В ответ на этот благородный жест глава администрации Тамбовской области Александр Никитин отправил на имя правителя Дубая и Генерального консула РФ в Дубае и Северных Эмиратах Олега Фомина письма с благодарностью за отзывчивость.

«От себя лично, от семьи безвременно скончавшейся Натальи Поповой и всех жителей Тамбовской области выражаю огромную искреннюю благодарность и признательность за Ваш благородный поступок, достойный Человека с великим сердцем. Пусть Ваша доброта и щедрость будут многократно вознаграждены», — написал губернатор в благодарственном письме на имя шейха Мохаммеда бин Рашида Аль Мактума.

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Шествие «Бессмертного полка» и концерт военных песен прошли в Амстердаме
04 мая 2025, 11:45

Фото: istockphoto/Ekaterina Dorozhkina

Акция памяти «Бессмертный полк» и концерт песен времён войны, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошли в центре Амстердама (Нидерланды). Мероприятия состоялись накануне, в субботу 3 мая.
Памятное событие началось в центре города на площади Дам с концерта песен военных лет в исполнении оперной певицы Эльнары Шафигуллиной-Мюрманс и заслуженной артистки РФ Елены Баженовой, сообщает РИА Новости. Зрителями стали как участники акции, так и просто туристы и жители Амстердама, оказавшиеся на центральной городской площади в выходной день. Выступление сопровождалось бурными аплодисментами всех собравшихся.

Затем участники шествия «Бессмертный полк» с флагами СССР, России и бывших советских республик прошли маршем по центральным улицам и площадям Амстердама. По оценке корреспондента агентства, в акции приняли участие около ста человек, среди которых были не только россияне и граждане постсоветских государств, но и голландцы.

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#рф
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В ГД РФ предложили упростить получение звания «Ветеран труда» для части россиян
04 мая 2025, 09:12

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

В Государственной думе РФ предложили упростить присвоение звания «Ветеран труда» для работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК). С такой инициативой выступила глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова.
Своё предложение она направила министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

По мнению парламентария, в условиях новых геополитических вызовов необходимо обеспечить дополнительную социальную защиту работникам ОПК, которые играют ключевую роль в обеспечении безопасности страны. Лантратова считает, что в 2025 году, который объявлен Годом защитника Отечества, поддержку указанных специалистов следует усилить.

В своём обращении депутат подчеркнула, что во время спецоперации работники ОПК трудятся в усиленном режиме, нередко — без выходных и сверхурочно, чтобы обеспечить бесперебойную работу своих предприятий и своевременную поставку вооружений.

Лантратова отмечает, что их вклад признаётся, но на законодательном уровне меры их поддержки являются недостаточными. Глава думского комитета предлагает упростить присвоение звания «Ветеран труда» для работников ОПК — освободить их от требования иметь ведомственные награды и снизить стаж: до 20 лет для мужчин и до 15 лет для женщин.

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Маск: Neuralink вживит возвращающий зрение чип в мозг человека
04 мая 2025, 06:14

Фото: iStock/SweetBunFactory

По словам миллиардера и основателя SpaceX Илона Маска, принадлежащая ему компания Neuralink в течение года планирует вживить в мозг человека возвращающий зрение чип. Об этом куратор ведомства по повышению эффективности работы правительства США заявил телеканалу Fox News.
«Существует устройство от Neuralink под названием Blindsight, которое наделяет зрением слепых людей, даже незрячих с рождения. Оно будет взаимодействовать непосредственно со зрительной корой головного мозга. Я рассчитываю, что мы сможем вживить человеку первый имплант Blindsight позднее в этом году. Я вполне уверен, что мы сможем сделать это в течение следующих 12 месяцев», — рассказал Маск.

Помимо этого, компания начнет разрабатывать устройство, возвращающее возможность ходить людям с повреждением позвоночника.

Вживление чипов компания Neuralink начала еще в начале 2024 года. Тогда имплант позволил парализованному человеку управлять компьютером. В дальнейшем чип был вживлен еще двум людям.

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Доцент Иванова-Швец: пенсию могут уменьшить в случае смены места жительства
04 мая 2025, 04:15

Фото: iStock/mars58

По словам доцента кафедры Торгово-промышленной палаты России «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Плеханова Людмилы Ивановой-Швец, пенсия граждан может уменьшиться в случае смены места жительства. Об этом эксперт заявила агентству «Прайм».
«Если пенсионер меняет место жительства и переезжает из региона, где региональные доплаты были выше, в регион с меньшими региональными доплатами, то сам размер пенсии не изменится, а вот доплата может уменьшиться», — рассказала Иванова-Швец.

Помимо этого, размер пенсии может быть снижен в случае взыскания задолженности и и при перерасчете. Последнее происходит когда насчитывается больший стаж или неправильно учли льготный стаж.

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#доплаты
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Португалия хочет выдворить из страны около 18 тысяч нелегальных иммигрантов
04 мая 2025, 01:27

Фото: iStock/Olga Tarasyuk

Власти Португалии планируют выдворить из страны порядка 18 тысяч нелегальных иммигрантов. Об этом сообщает Associated Press.
«Чиновники на следующей неделе начнут с того, что попросят около 4,5 тысяч иностранцев уехать добровольно в течение 20 дней», — передает агентство со ссылкой на министра-делегата при правительстве страны Антониу Лейтана Амару.

В общем страна выдаст постановления о необходимости покинуть страну порядка 18 тысячам нелегалов.

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#португалия
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