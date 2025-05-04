Шейх решил вернуть 14 миллионов долга за россиянку, у которой в ОАЭ умерла мать

Шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум (Фото: РИА Новости/Валерий Мельников)
У жительницы Тамбова Анастасии Поповой во время отдыха в Объединённых Арабских Эмиратах тяжело заболела, а затем скончалась в госпитале её 57-летняя мать. Частное медицинское учреждение выставило счёт за услуги в размер 14 миллионов в пересчёте на рубли.
По словам 29-летней туристки, её маме стало плохо совершенно внезапно, она вдруг потеряла сознание. После госпитализации врачи диагностировали у женщины разрыв аневризмы аорты и сообщили, что шансов на выздоровление крайне мало, сообщает KP.RU.
Помочь россиянке согласились в одном из самых дорогих частных госпиталей города Дубай. Ей провели операцию на сердце, после трёх недель в коме россиянка пришла в себя. Однако затем возникли осложнения после операции, от которых женщина скончалась. После смерти матери госпиталь выставил Анастасии огромный счёт за медицинские услуги — 783 тысячи дирхам (около 14 миллионов рублей по курсу). К этой сумме ещё добавилась плата за бальзамирование и доставку тела в Россию.
Анастасия с мужем сумели собрать около двух миллионов. Ещё примерно столько же покрыла страховка, но остальная сумма оставалась непосильной. Женщина обратилась за помощью к губернатору Тамбовской области Александру Никитину, который взял ситуацию под свой личный контроль. После обращения главы региона подключилось российское консульство, соотечественнице оказывалась консультационная и психологическая помощь. Госпиталь по запросу дипломатов начал работу по оптимизации расходов россиянки, приступили к оформлению документов для получения адресной помощи из резервного губернаторского фонда.
Ситуация вызвала резонанс в местных СМИ. Из телевизионного репортажа о тяжёлом положении женщины узнал премьер-министр ОАЭ и правитель эмирата Дубай Мохаммед бин Рашид Аль Мактум. Вскоре после этого на своём официальном сайте арабский шейх заявил, что оплатит огромный долг Анастасии перед клиникой.
В ответ на этот благородный жест глава администрации Тамбовской области Александр Никитин отправил на имя правителя Дубая и Генерального консула РФ в Дубае и Северных Эмиратах Олега Фомина письма с благодарностью за отзывчивость.
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Помочь россиянке согласились в одном из самых дорогих частных госпиталей города Дубай. Ей провели операцию на сердце, после трёх недель в коме россиянка пришла в себя. Однако затем возникли осложнения после операции, от которых женщина скончалась. После смерти матери госпиталь выставил Анастасии огромный счёт за медицинские услуги — 783 тысячи дирхам (около 14 миллионов рублей по курсу). К этой сумме ещё добавилась плата за бальзамирование и доставку тела в Россию.
Анастасия с мужем сумели собрать около двух миллионов. Ещё примерно столько же покрыла страховка, но остальная сумма оставалась непосильной. Женщина обратилась за помощью к губернатору Тамбовской области Александру Никитину, который взял ситуацию под свой личный контроль. После обращения главы региона подключилось российское консульство, соотечественнице оказывалась консультационная и психологическая помощь. Госпиталь по запросу дипломатов начал работу по оптимизации расходов россиянки, приступили к оформлению документов для получения адресной помощи из резервного губернаторского фонда.
Ситуация вызвала резонанс в местных СМИ. Из телевизионного репортажа о тяжёлом положении женщины узнал премьер-министр ОАЭ и правитель эмирата Дубай Мохаммед бин Рашид Аль Мактум. Вскоре после этого на своём официальном сайте арабский шейх заявил, что оплатит огромный долг Анастасии перед клиникой.
«Его Высочество объявил, что оплатит все расходы, понесенные россиянкой на лечение матери в частной больнице в Дубае. Это касается также расходов на транспортировку тела на родину и авиабилеты в Россию», — указано в сообщении.
В ответ на этот благородный жест глава администрации Тамбовской области Александр Никитин отправил на имя правителя Дубая и Генерального консула РФ в Дубае и Северных Эмиратах Олега Фомина письма с благодарностью за отзывчивость.
«От себя лично, от семьи безвременно скончавшейся Натальи Поповой и всех жителей Тамбовской области выражаю огромную искреннюю благодарность и признательность за Ваш благородный поступок, достойный Человека с великим сердцем. Пусть Ваша доброта и щедрость будут многократно вознаграждены», — написал губернатор в благодарственном письме на имя шейха Мохаммеда бин Рашида Аль Мактума.
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Александр Бойцов