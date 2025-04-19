Российских туристов выгнали с пляжа в ОАЭ и оштрафовали за отдых в купальниках

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Группу российских туристов выгнали с пляжа в Объединённых Арабских Эмиратах. Они отдыхали и загорали в купальниках, а это запрещено строгими местными законами шариата.
О неприятном инциденте редакции портала TourDom.ru рассказала россиянка, которая проводит отпуск в отеле Al Bahar Hotel & Resort 5* в столице эмирата Фуджейра. Из-за недавнего разлива нефти в Оманском заливе Индийского океана отдыхать на побережье около гостиницы невозможно, поэтому туристов в последние дни возят на соседние пляжи, в том числе в Кальбу, находящуюся десятью километрами южнее.
«Сегодня утром мы должны были туда поехать загорать и купаться, но увы. Оказалось, что вчера полиция выгнала с пляжа туристов за то, что они были в купальниках. Можно купаться якобы только в закрытой одежде. И, кроме того, как нам рассказали, эти люди были оштрафованы. Отдыхать же у нашего отеля невозможно — запах бензина, нефтяные разводы на воде и песке», — рассказала туристка из России.
При этом ни о каких запретах на ношение открытых купальников на других пляжах, например, в Аль-Акке и Диббе, куда также вывозили отдыхающих из-за загрязнения, ничего не сообщалось. Дело в том, что Кальба находится не в Фуджейре, а в соседнем эмирате — Шардже, который отличается более суровыми законами и неукоснительным соблюдением исламских традиций. Из всех семи эмиратов только в Шардже действуют ограничения, касающиеся внешнего вида туристов.
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«Сегодня утром мы должны были туда поехать загорать и купаться, но увы. Оказалось, что вчера полиция выгнала с пляжа туристов за то, что они были в купальниках. Можно купаться якобы только в закрытой одежде. И, кроме того, как нам рассказали, эти люди были оштрафованы. Отдыхать же у нашего отеля невозможно — запах бензина, нефтяные разводы на воде и песке», — рассказала туристка из России.
При этом ни о каких запретах на ношение открытых купальников на других пляжах, например, в Аль-Акке и Диббе, куда также вывозили отдыхающих из-за загрязнения, ничего не сообщалось. Дело в том, что Кальба находится не в Фуджейре, а в соседнем эмирате — Шардже, который отличается более суровыми законами и неукоснительным соблюдением исламских традиций. Из всех семи эмиратов только в Шардже действуют ограничения, касающиеся внешнего вида туристов.
«Такие вещи, как бикини, мини-бикини, прозрачная и откровенная одежда, шорты и мини-юбки местный дресс-код, мягко говоря, не приветствует», — объяснил редакции портала руководитель туроператора «АРТ-ТУР» Дмитрий Арутюнов.
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Александр Бойцов