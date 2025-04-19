Российских туристов выгнали с пляжа в ОАЭ и оштрафовали за отдых в купальниках

Цены на заграничный отдых выросли от 7% до 10% в зависимости от направления. Об этом заявила глава отдела продаж «Бон Тур» Моника Беляцкая. По ее словам, больше всего дорожает пляжный отдых, который может перейти из массового вида отдыха в категорию «выше среднего класса».