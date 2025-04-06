Полиция Дубая расследует ЧП с падением воздушного шара с российскими туристами

Фото: istockphoto/Sergei Ginak
Полиция Объединённых Арабских Эмиратов расследует инцидент, произошедший с воздушным шаром. Он совершил жёсткую посадку в окрестностях Дубая.
Подробности происшествии РИА Новости рассказали правоохранители ближневосточного государства. В официальном сообщении, полученном агентством, указано, что в гондоле аэростата находились туристы из разных стран, в том числе граждане России. Сотрудники полицейского управления Дубая подчеркнули, что в результате чрезвычайного происшествия никто не погиб.
Полицейские также рассказали, что инцидент произошёл из-за резкого ухудшения погодных условий во время посадки воздушного шара. Несколько туристов пострадали, но повреждения, полученные ими, характеризуются как лёгкие либо средней тяжести. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, заключили правоохранители ОАЭ.
Напомним, изначально в некоторых телеграм-каналах появилась информация, что в результате ЧП в Дубае погибли два человека.
Читайте также:
В Дубае рухнул воздушный шар с туристами из России: есть погибшие
SHOT: ВСУ использовали в Курской области воздушный шар-террорист
Herald Sun: Мужчина погиб, упав с воздушного шара в австралийском Мельбурне
«В настоящее время проводится всестороннее официальное расследование. Полиция Дубая призывает общественность и СМИ избегать распространения непроверенной информации и полагаться на официальные источники для получения точных обновлений, чтобы избежать ненужного беспокойства и путаницы», — подчёркивается в сообщении.
Полицейские также рассказали, что инцидент произошёл из-за резкого ухудшения погодных условий во время посадки воздушного шара. Несколько туристов пострадали, но повреждения, полученные ими, характеризуются как лёгкие либо средней тяжести. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, заключили правоохранители ОАЭ.
Напомним, изначально в некоторых телеграм-каналах появилась информация, что в результате ЧП в Дубае погибли два человека.
Читайте также:
В Дубае рухнул воздушный шар с туристами из России: есть погибшие
SHOT: ВСУ использовали в Курской области воздушный шар-террорист
Herald Sun: Мужчина погиб, упав с воздушного шара в австралийском Мельбурне
Александр Бойцов