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Полиция Дубая расследует ЧП с падением воздушного шара с российскими туристами

Фото: istockphoto/Sergei Ginak

Фото: istockphoto/Sergei Ginak

Полиция Объединённых Арабских Эмиратов расследует инцидент, произошедший с воздушным шаром. Он совершил жёсткую посадку в окрестностях Дубая.
Подробности происшествии РИА Новости рассказали правоохранители ближневосточного государства. В официальном сообщении, полученном агентством, указано, что в гондоле аэростата находились туристы из разных стран, в том числе граждане России. Сотрудники полицейского управления Дубая подчеркнули, что в результате чрезвычайного происшествия никто не погиб.

«В настоящее время проводится всестороннее официальное расследование. Полиция Дубая призывает общественность и СМИ избегать распространения непроверенной информации и полагаться на официальные источники для получения точных обновлений, чтобы избежать ненужного беспокойства и путаницы», — подчёркивается в сообщении.

Полицейские также рассказали, что инцидент произошёл из-за резкого ухудшения погодных условий во время посадки воздушного шара. Несколько туристов пострадали, но повреждения, полученные ими, характеризуются как лёгкие либо средней тяжести. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, заключили правоохранители ОАЭ.

Напомним, изначально в некоторых телеграм-каналах появилась информация, что в результате ЧП в Дубае погибли два человека.

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#воздушные шары
В Якутии СК начало проверку после сообщений о рабстве в селе Кюндядя
06 апреля 2025, 06:16

Фото: iStock/Niran_pr

Следственный комитет запустил проверку после сообщений о рабстве в якутском селе Кюндядя. Об этом сообщает РИА Новости.
«Правоохранительные органы по данному сообщению проводят проверку», — рассказали агентству в пресс-службе СУСК России по региону.

Поводом для старта расследования стали сообщения из соцсетей. Пользователи начали рассказывать о двоих местных жителях, которых незаконно у себя удерживал мужчина. Об этом узнали после того, как один из узников сбежал из рабства и рассказал об этом жительнице села.

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В Швеции украинские протитутки стали главными разнощиками ВИЧ
06 апреля 2025, 06:02

Фото: iStock/mikdam

Украинские проститутки стали главными разнощиками ВИЧ среди населения Швеции. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на национальный институт общественного здравоохранения страны.
«Украинцы в Швеции вышли на первое место по заражению жителей этой страны ВИЧ. Одно из объяснений этого „рекорда“ заключается в том, что немалое количество украинцев обоих полов занимаются в Швеции проституцией», — говорится в сообщении.

Региональный советник по вопросам здравоохранения в администрации Стокгольма Талла Алькурди заявила, что обеспокоена данным следствием и предложила улучшить тестирование на ВИЧ среди прибывших мигрантов. По статистике за 2023 год зафиксировано 50 случаев заражения инфекцией у украинцев. На втором и третьем месте расположились уроженцы Таиланда и Уганды, у которых обнаружено 18 и 14 случаев соответственно.

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В Канаде неизвестный забаррикадировался в здании парламента
06 апреля 2025, 00:57

Фото: iStock/tiger_barb

В Канаде неизвестный мужчина забаррикадировался в здании парламента. Об этом рассказали полицейские.
«Офицеры находится на месте Парламентского холма, так как мужчина забаррикадировался в восточном блоке. ... Восточное крыло было эвакуировано. Пока нет данных о пострадавших, и полиция продолжает заниматься мужчиной во время данного инцидента», — говорится в сообщении ведомства в соцсети X.

Инцидент случился в Оттаве, где и расположено здание канадского парламента. Неизвестный забаррикадировался в районе 22:00 по московскому времени. Граждан призвали не приближаться к парламенту. Мотивы забаррикадировавшегося неизвестны.

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В Екатеринбурге у ЖД-вокзала пара занялась сексом на газоне
06 апреля 2025, 00:42

Фото: iStock/piratedub

Возле железнодорожного вокзала Екатеринбурга пара занялась сексом на газоне. Об этом сообщает «Zloy_ekb 18+».
«У жд-вокзала развлекаются по полной. У нее — спущены штаны, у него — приспущены», — рассказал подписчик telegram-канала.

Ранее стало известно, что педофил из Великобритании был нанят на работу в благотворительную организацию, помогающую детям на Украине. Как оказалось, работодатель практически не проверил биографию преступника, а он трудоустроился под ложным именем.

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Telegraph: педофил из Британии работал с детьми на Украине
06 апреля 2025, 00:32

Фото: iStock/Rafa Jodar

Осужденный педофил из Великобритании работал с детьми на Украине. Об этом пишет The Telegraph.
Им оказался 52-летний Ли Каллаган. Он трудоустроился в благотворительную организацию Siobhan's Trust под именем Джек Морган. Ранее он отбывал срок в тюрьме за ряд преступлений сексуального характера в отношении детей. За решеткой Морган пробыл два года. Как оказалось, организация практически не проверяла биографию британца.

Подозрения возникли у сотрудников после того, как Морган начал хвастаться о вступлении в «Интернациональный легион». После он объявил сбор средств на нужны легиона. Во время своей работы Морган не раз посещал детские дома, школы и лагеря для переселенцев. Представители Siobhan's Trust отметили, что педофил никогда не оставался один во время работы с детьми.

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